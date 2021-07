Schildau maakt zich op voor WK Paramennen

Het was lang spannend of dit grootse evenement kon plaatsvinden, maar uiteindelijk kreeg de organisatie groen licht: “Vooral de Amerikanen lieten nadrukkelijk weten de wedstrijd heel graag te willen,” vertelt de voorzitter van het schuttersgilde Schildau. “Nu is het een kwestie van de ‘vijver’ oversteken naar Noord-Saksen en dan zo de hindernis met de bel in.”

'Halve' streep door de rekening

Vorig jaar zou Schildau ook al het WK paramennen organiseren, maar door corona werd er een ‘halve’ streep door de rekening gezet. Het WK kon vanwege de inreisbeperkingen in 2020 helaas niet plaatsvinden. In plaats daarvan was Schildau het decor van het Duits kampioenschap voor de paramenners. Dit werd een gedenkwaardige editie. Gedenkwaardig aangezien het een van de weinige wedstrijden was die vorig jaar gehouden kon worden en ook speciaal omdat het werd gedragen door een bijzonder dankbare en hoopvolle stemming.

Hoge verwachtingen

De leden van het Schuttersgilde en vrienden van de mensport zijn druk bezig met het plannen en organiseren van het WK en de WK-kwalificatiewedstrijd met internationale deelname. Er wordt voldaan aan de hygiënemaatregelen en andere corona-gerelateerde eisen.

Ondertussen vorderen de voorbereidingen in Schildau gestaag. De verwachtingen zijn hoog. Over enkele weken staan ​​tal van internationale menners in de rij om de Dahlener Heide te laten schudden op hun grondvesten.

