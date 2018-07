Duitse kampioenen enkelspan-en paramenners gekroond & WK-selectie bekend

Voor de enkelspannen was Schildau de laatste observatiewedstrijd voor het WK enkelspannen in Kronenberg. Na afloop maakte bondscoach Wolfgang Lohrer bekend, dat het kwartet dat twee jaar geleden de gouden medaille won op het WK in Piber, opnieuw wordt afgevaardigd: Philipp Faißt, Marlen Fallak, Claudia Lauterbach en regerend Wereldkampioen Dieter Lauterbach. Als er een vijfde startplaats beschikbaar komt, is Jovanca Marie Kessler er bij.

Enkelspan paarden

Philipp Faißt won met Ann in Time G.W. evenals in 2013 en 2014 de titel. Claudia Lauterbach won zilver met haar zware warmbloedpaard FST Velten (v. Veritas). Ook het brons ging naar een zwaar warmbloed: FST Enfado (v. Excellent) met Jovanca Marie Kessler. Deze 22-jarige menster is lid van het Duitse Perspectievenkader en versloeg in Schildau titelverdediger Dieter Lauterbach. De uit Dillenburg afkomstige Lauterbach was weliswaar derde in de dressuur en derde in de marathon, maar tikte drie balletjes van de kegels in de vaardigheid. Het werd even spannend in de marathon toen Annika Geiger bij het uitrijden van hindernis vier omkiepte, maar alles liep gelukkig goed af. Jens Chladek won de marathon, behaalde een topklassering in de vaardigheid en eindigde daarmee als vijfde in het totaalklassement.

Philipp Faisst

Enkelspan pony's

Fabian Gänshirt kon met zijn pony David L (v. FS Don’t Worry) zeer tevreden huiswaarts keren. Het gouden teamlid van 2017 won de dressuur en wist als enige foutloos te blijven in de vaardigheid. Hierdoor ging de combinatie met een voorsprong van 15 punten de marathon, het laatste onderdeel van het Duits kampioenschap, in. Na afloop van de marathon had Gänshirt nog altijd een voorsprong van meer dan 14 punten op Niels Grundmann die in 2017 ook goed was voor het zilver. Sandra Schäfer legde met Carino beslag op het brons. Dr. Mandy Bochnia zorgde voor een enorme verrassing door de marathon op haar naam te schrijven. Met haar pony Lindbergs Starlight acteerde ze in Schildau voor het eerst op het hoogste niveau in Duitsland.

Fabian Gänshirt

Paramenners

Voor de 18e keer streden de paramenners om het Duits kampioenschap. Ook voor deze deelnemers was het de laatste observatiewedstrijd voor het WK in Kronenberg. De uitslagen lagen zeer dicht bij elkaar. Met slechts 0,47 punten voorsprong won Alexandra Röder opnieuw goud, voor de nieuwe zilveren medaillewinnares Ivonne Hellenbrand. Markus Beerhues volgde op iets meer afstand op de derde plaats.

Heiner Lehrter eindigde weliswaar met Mastro’s Nero op de derde plaats in het totaalklassement, maar liep het brons mis. Lehrter kwam met twee pony’s aan de start en had voor het kampioenschap zijn ervaren Dashwood ingeschreven, met wie hij ook de dressuur en de vaardigheid won. Maar door een misser in hindernis vier en daardoor tiende plaats in de marathon eindigde de combinatie op de zesde plaats in het eindresultaat.

Klik hier voor de uitslagen