Schitterende eerste selectie Twentecup in Denekamp

Parcoursbouwer Bennie Steenblik kreeg veel lof over zijn parcours. Er waren meerdere mogelijke alternatieven en op een aantal stukken moest flink gas gegeven worden. Het publiek genoot van de ruim 60 aanspanningen.

Drukke dag voor familie Ruardy

De familie Ruardy had het er druk mee in Denekamp. De wedstrijd startte om 13.30 uur met de jeugdrubriek. Hier was Isabella Ruardy de enige deelnemer die vol enthousiasme haar twee manches reed. In de daaropvolgende rubrieken kwamen zowel Nathalie (tweepan pony) als Femmy (enkelspan pony) Ruardy in de baan. Zij plaatsten zich als eerste en tweede voor het finaleparcours.

De enkelspan pony rubriek werd met overmacht gewonnen door Femmy Ruardy. Ze was niet alleen veruit de snelst, maar wist ook alle ballen te laten liggen. Hoewel Indy Kamphuis het parcours wat sneller aflegde dan Desiree van Lambalgen, moest ze toch genoegen nemen met de derde plaats in de finale. Bij Indy vielen er namelijk twee ballen en bij Desiree maar één. Desiree eindigde daarom als tweede.

Verschil tijden tweespan pony’s klein

Bij de tweespan pony’s lagen de tijden in de finale bijzonder dichtbij elkaar. Hier namen Nathalie Ruardy, Jorn van Olst en Herbert Kopper het tegen elkaar op. Door het kleine verschil in de tijden, bepaalden de gevallen ballen uiteindelijk de winnaar. Hoewel Herbert zijn pony’s het snelst door het parcours stuurde, zorgde de afgeworpen bal ervoor dat hij op de tweede plaats eindigde. Nathalie noteerde de tweede tijd, maar liet ook twee ballen vallen. Daardoor zakte ze naar de derde plaats. Jorn was de enige finalist die het parcours foutloos wist af te leggen, waardoor hij er met de overwinning vandoor ging.

Laurens Pouwels oppermachtig

Bij de enkelspan paarden was er geen twijfel mogelijk over wie de beste was. Laurens Pouwels was hier oppermachtig. Niet alleen tijdens de voorrondes reed hij supersnelle tijden, maar ook in de finalerit was er niemand die hem bij kon houden. Hij vloog door de baan en liet alle ballen liggen. Dat resulteerde dan ook in de overwinning. De tweede prijs ging naar Gerard Schut en de derde prijs was voor Marcel Eikenaar.

Strijd tussen Raymond Letteboer en Mark Weusthof

De slotrubriek was die van de tweespan paarden. Hier waren de uiteindelijke nummers één en twee aardig aan elkaar gewaagd. Met een verschil van minder dan één seconde over de beide manches was het Raymond Letteboer die aan het langste eind trok en de rubriek op zijn naam mocht schrijven. De tweede prijs was voor Mark Weusthof en de derde prijs voor Mathijn Wevers.

Raymond Letteboer

Spektakel bij vierspan pony's

Het koningsnummer van de avond was de rubriek vierspan pony’s. Met een groep van elf aanspanningen, afkomstig uit Nederland, België en Duitsland, was dit zeer mooi om naar te kijken. Niet bij iedereen bleven alle ballen liggen en lag het tempo even hoog, maar dat mocht de pret niet drukken. Het publiek genoot er met volle teugen van.

Het was geen verrassing dat het beste resultaat neergezet werd door de wereldkampioen Marijke Hammink. Met haar supersnelle manches won ze met een voorsprong van iets meer dan 20 seconden. Zoals we gewend zijn reed ook de uit België afkomstige Nick Weytjens twee snelle manches, maar de afgeworpen ballen leverden hem toch wat extra strafpunten op. Op slechts twee seconden achter Nick eindigde Roelf Lamein op de derde plaats. De vierde plaats was voor Joris Wouda.

“We kijken terug op een geslaagde wedstrijd”, aldus de organisatie. “We hebben nu al zin in volgend jaar!”

Twentecup

De volgende selecties voor de Twentecup zijn:

Finale: 28 januari 2023 in Ambt-Delden

Marijke Hammink

