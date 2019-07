Selectie KNHS kampioenschap samengesteld bekend

Het is ieder jaar weer spannend wie er naar het kampioenschap mogen. De selectieperiode voor het KNHS kampioenschap 2019 is achter de rug en daarmee is bekend wie er op 6 en 7 september in Hengelo (GLD) mee mogen doen.

Ongeveer 100 menners hebben zich geselecteerd. Daarnaast staan er een aantal nog op de reservepositie. Wie is geselecteerd moet zich nog wel zelf inschrijven voor deelname aan het kampioenschap.

Bekijk hier de lijst