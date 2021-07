Selectie Oost voor KNHS kampioenschap SWM bekend

Na deze twee selecties is bekend welke menners uit Oost mogen deelnemen aan het KNHS kampioenschap in Blaricum op 3 en 4 september. Op de website van Oost staan alle geselecteerden. Wie wil meedoen in Blaricum moet zich wel inschrijven via MijnKNHS.

Larissa Reints (hier in actie in Oirschot) is één van de geselecteerden