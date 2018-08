Selecties WK enkelspan en paramennen bekend

Saskia Siebers verdedigt haar bronzen medaille van het WK Piber 2016

Ad Aarts begint vol goede moed aan deze voor hem bijna thuiswedstrijd. “We hebben twee sterke teams, waarbij we zowel met het team als individueel zeker medaille kansen hebben. Bij het WK Enkelspannen gaan er 85 van start, dan moet het natuurlijk wel allemaal net de goede kant op vallen, maar potentie hebben we zeker. Bij het paramennen zie je dat de sport zich goed ontwikkeld in ons land. Daarbij hebben we ook duidelijk profijt van de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy. Dat biedt de menners de kans om in grotere wedstrijden met meer entourage van start te gaan en daar worden ze duidelijk beter van.”

De strijd om de wereldtitels speelt zich af op de prachtige terreinen van Grandorse in Kronenberg. De wedstrijdonderdelen van dit WK gaan op woensdag van start.

Enkelspannen

* Saskia Siebers (Maarheeze)

* Anniek Schuiling (Herveld)

* Frank van der Doelen (Nuland)

* Frank van der Vegt (Hoogeloon)

* Eline Houterman (Horst / Meterik)

* Joop Gommers (Dreumel)

* Rudolf Pestman (Eext)

* Ans van der Velden (Uden)

Paramennen:

* Francisca den Elzen (Drouwenerveen)

* Jacques Poppen (Froombosch)

* Ingmar Veneman (Tweede Exloërmond)

* Aad van Marwijk (Hoenderloo)

* Martje Witvoet (Appelscha)

* Dinja Steenkamp (Bussum)

Bovenstaande namen zijn in willekeurige volgorde, bondscoach Ad Aarts maakt later bekend welke menners er in het team zullen zitten.

Francisca den Elzen is titelverdedigster in Grade II

Programma

* Woensdag 29 augustus Dressuur paramennen

* Donderdag 30 augustus Dressuur enkelspan paard

* Vrijdag 31 augustus Dressuur enkelspan paard

* Zaterdag 1 september Marathon enkelspannen & paramennen

* Zondag 2 september Vaardigheid enkelspannen & paramennen

Klik hier voor meer informatie over het WK Kronenberg.

Bron: KNHS