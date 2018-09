Selectieve vaardigheidsparcoursen op de Hippiade

Jurylid Ad van Roon zat aan de hoofdring waar de tweespan paarden en de enkelspannen M, Z en ZZ hun parcours reden. Hij was zeer te spreken over de wedstrijd. ‘Er werd heel netjes gereden en er stond een mooi parcours. De barrage achteraf bij de enkelspannen moet voor extra spanning zorgen. Maar doordat we toch alle rubrieken door elkaar heen moesten laten starten, viel voor het publiek daardoor wel wat van de spanning weg,’ zegt hij. ‘We hadden wel een extra moeilijkheid ingebouwd in de barrage. Het reglement staat toe dat je in een barrageparcours poorten mag versmallen en dat heeft de parcoursbouwer op twee poorten gedaan. Daardoor werd poort 15 een scherprechter.’ En er viel nog wat op. ‘In de barrage gingen sommige deelnemers meer risico nemen en durfden ze echt te rijden’, vertelt Van Roon. ‘Als ze zo hun basisparcours zouden rijden, is het hele probleem van mogelijke tijdfouten niet meer aan de orde. Het resulteerde nu in een wedstrijd met mooie sport.’

Specialisten in de klassen M, Z en ZZ

Het parcours in de hoofdring leek Lisanne van Meerten op het lijf geschreven. Met Thom pakte ze in de klasse M de titel met een seconde voorsprong op Klazien Kleermaker met Fleur. In de klasse Z deed Lisanne het nog eens dunnetjes over met Justine en klokte 71,52, een tikkie sneller dan haar rit met Thom. Maar vaardigheidsspecialist Geert van Dijk deed er een schepje bovenop. Hij reed Lady Luna naar de snelste barragetijd van de dag en bleef foutloos in 69,24 seconden. Hij prolongeerde zijn titel en verwees Lisanne naar het reservekampioenschap. ‘Lisanne hoeft niet alles te winnen,’ lachte Geert.

In de klasse ZZ bij de enkelspannen pony kwam er geen barrage aan te pas. Marjo van Wezel was met Jinte de beste in het basisparcours met 2 strafpunten.

Bij de paarden werden de klassen Z en ZZ in handicap gereden. Vier menners streden in de barrage om de titel. Annemarie Evers was met Dif niet alleen de snelste, maar ook foutloos en won. In de klasse M was een even groot aantal barragerijders. Alleen Ekelien ’t Hoog liet alle balletjes liggen en won.

Tijdfouten

Arjan Kleinjan had in ring B een parcours neergezet met veel keuzemogelijkheden in de lijnen. Omdat veel menners het parcours op safe reden, regende het tijdfouten in alle rubrieken. Maar voor wie vlot reed was de tijdslimiet geen enkel probleem.

De ponytweespannen waren als eerste aan de beurt. Een snelle en foutloze barrage bracht Henri ten Hoeve het kampioenslint in de gecombineerde M/Z klasse bij de tweespannen. In deze klasse drongen vier aanspanningen door tot de barrage. In de klasse L waren dat er tien. Hindriëtta Lamein was met Jip en Karlo als een van de laatsten in die rubriek aan de beurt. In de klasse M had ze met haar andere span een pechballetje in het basisparcours. Het was van meet af aan duidelijk dat ze zich wilde revancheren. Ze reed razendsnel en liet in de barrage alle ballen liggen, klokte een snelle tijd en won.

Het kampioenschap tweespan paarden, dat in ring A plaatsvond, werd gewonnen door Wim van Elteren met zijn Friezen Joke en Elke.

Weinig barrages

Een bizarre ontknoping in de sulkyrubriek waar alle klassen in handicap werden verreden. Niemand bleef foutloos en op eentje na haalde ook niemand de toegestane tijd. Die ene was Alie Boekelo met Max. Ze bleef met gemak binnen de tijd, maar had één pechballetje. Tot haar grote verrassing was dat genoeg voor de titel.

Ook in de gewone enkelspan ponyrubriek klasse L regende het tijdfouten. Vier menners plaatsten zich voor de barrage. Met een verschil van slechts 0,35 seconden won Johan de Hoop met zijn eigen fokproduct Prinses Parel de titel. ‘Mijn dag kan niet meer stuk, wat geweldig,’ straalt de kampioen.

Bij de paarden in de klasse L waren er ook maar vier barragekandidaten. Ondanks een wat onzekere start van zijn barrageparcours boekte Wim ter Hedde niet alleen een foutloze omloop, maar ook de snelste tijd met Esprit.

Kijk voor alle uitslagen op www.hippiadeuitslagen.nl

Klazien Kleermaker werd met Fleur reservekampioen vaardigheid en kampioen in dressuur in de klasse M (Foto: Matthew van Veen, Lui Foto)