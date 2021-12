Setjesenz in actie voor KIKA

Esmeralda vertelt: “Ze vroegen me in eerst instantie voor sponsoring, maar dat vond ik niet genoeg. Ik vind KIKA een ontzettend bijzonder goed doel. Ik draag niet alleen een deel van de verkoop op het evenement af, maar ook de webshop telt tijdens die dagen mee.”

Borduren & bedrukken

Ruitershop Setjesenz bestaat nu één jaar en is snel groot geworden. Daardoor verhuisde het bedrijf binnen het eerste jaar al naar een showroom van 100 vierkante meter. Daarnaast kun je op het nieuwe adres producten laten borduren of bedrukken terwijl je onder het genot van een kopje even wacht. Naast het bedrukken en borduren van kleding voor menteams, bedrukken ze onder andere ook dekens (elders aangekocht of van Setjesenz), petten, jassen en tassen.

Ondanks dat Setjesenz deze service nog niet lang verleent, hebben veel grote bedrijven inmiddels haar weg gevonden naar de nieuwe showroom op Leerlooijerstraat 10a te Etten Leur.

Verder is Setjesenz de afgelopen tijd druk geweest met het leveren van kerstpakketten voor bedrijven en particulieren. Er is geen limiet, ze borduren en bedrukken alles.

Ook voor producten van Horka ben je bij Esmeralda aan het goede adres. “Er is voor ieder wat wils”, vertelt ze.

Kleding

“Voor een fotoshoot hebben we samengewerkt met Eva Roemaat. Toen ze het pantersetje voorbij zag komen moest ze even slikken, haha. Dat is natuurlijk uit haar comfortzone maar toen ze het aantrok vond ze het nog leuk ook! Ook de foute kerstrijlegging en de chique Morrisson behoort tot haar favorieten.”

Het is duidelijk dat Setjesenz alle kanten op kan met haar kledinglijn: van de Friese vlag tot kerst- en panterprintjes. Niets is te gek en het wordt inmiddels wereldwijd verkocht.

De leggings zijn gemaakt van scuba en houden goed warmte vast. Daarnaast hebben ze een hoge taille, grote zakken voor de telefoon en een fuolseat voor lichte grip.

De kleding is er ook voor kinderen: van maat 104 tot en met 50.

Bestellen of passen?

Bestel je liever niet online, dan is het mogelijk om te komen passen in de showroom. Bestel je het online maar past het niet? Stuur het dan retour en krijg je geld terug óf krijg op kosten van Setjesenz een andere maat toegestuurd!

Nieuwsgierig? Klik dan hier voor de website van Setjesenz