Setjesenz.nl ook voor menners

Esmeralda: “Mijn beroep is instructrice en ik vond dat de kleding in de paardensport wel wat verandering kon gebruiken. Ik wilde er graag mijn eigen draai aan geven en ben zelf gaan ontwerpen.” Dat liep uit op veel meer, want Esmeralda heeft inmiddels haar eigen productie met een grote kledinglijn en werkt full time voor Setjesenz.nl. Over de kleding is goed nagedacht. Esmeralda: “Mijn kleding ontwerp ik zelf en ik zorg dat het altijd bijpassende sets zijn. Die bestaan uit een rijlegging met een trainingsshirt met lange en/of korte mouw in hetzelfde design.”

Sponsorteams

Ze vervolgt: “Samen met mijn dochter Nikky run ik de webshop en staan we op evenementen door het hele land plus een aantal Europese evenementen die gepland staan.” Onder de titel ‘De kleine vriendjes’ sponsort Setjesenz.nl het menteam van Tamara Jongenengel en het jeugdteam van Joella Bovenkamp. “Ze zijn niet alleen mijn sponsorteam maar ook goede vriendinnen van me geworden,” aldus Esmeralda. “Ik sponsor ook amazone Laar Valk met haar mooie Perlino Exclusivv. Ze is tevens mijn webshopmodel en rijdt overal in mijn outfits. De foto’s voor mijn webwinkel en social media kanalen worden gemaakt door Danielle van Rhijn van DvR Photography.”

Op het WK tweespan

Esmeralda staat met een grote kraam op het WK Mennen voor tweespannen in Limburg. Tamara en Joella zijn daar ook om te helpen. Zelf rijdt Esmeralda het liefst onder het zadel. Maar ze vond het heel leuk om een keer met Sabrina Melotti met het paard Dikkie een menles te krijgen om zelf het gevoel van de mensport te ervaren. “Ik heb veel respect voor deze sport en voor de menners!” zegt ze. Daarom heeft ze een aantal ontwerpen en producten speciaal laten maken voor menners.

Jassen voor menners

De Setjesenz “Franky’s coat” is een lijn voor menners. De jassen zijn gemaakt van goretex en zijn minder zwaar en beter ademend dan softshell. De jassen hebben waterdichte ritsen en een afneembare capuchon. Esmeralda heeft de mouwen 4 centimeter langer laten maken, zodat je op de koets geen koude armen meer krijgt. Deze jassen zijn in 20 verschillende kleuren leverbaar, dus voor je eigen team je eigen kleur, leverbaar vanaf maat 104 t/m maat 8XL. Ze zijn er in driekwart en korte modellen, en kunnen desgewenst gelijk worden bedrukt.

De Franky’s coat

Breed assortiment onderleggers

Esmeralda ontwerpt en produceert ook tuigonderleggers: “Bekend is die van de Friese vlag, maar de meesten kennen mij van de glitters en gave kleurtjes die je niet in de ruiterzaken vindt.” De winkel heet niet voor niks ‘Setjesenz’. De onderleggers zijn er vanaf maat mini tot en met maat trekpaard. En daarbij zijn er natuurlijk ook bijpassende beenbeschermers. Deze zijn er in alle maten vanaf 10cm voor de mini paardjes met dubbele sluiting dat je verdeelde druk hebt en het niet loslaat in bijvoorbeeld de waterbak. Esmeralda is in de korte tijd dat ze de ruitershop heeft, al doorgebroken met de onderleggerssets in Denemarken, Zweden, Engeland, Schotland, Ierland, Spanje, Amerika, Gran Canaria, Duitsland, Frankrijk en Belgie. Daar zijn de glitter onderleggers oftewel ‘de COCO lijn’ maat Shetlander heel populair.

Kun je de stand in Kronenberg niet bezoeken? Bekijk dan hier de webshop.

Setjesenz ontwerpt en produceert haar eigen tuigonderleggers