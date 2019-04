Sfeer en mooie mensport tijdens SWM Heukelom

Op zaterdag was het nog wat fris en winderig, maar werden er mooie dressuurresultaten neergezet op de grasbanen, die er goed bij lagen. Tweespan pony’s klasse L – rijdster Sanne Janssen zette het beste dressuurresultaat van de dag neer met 44,00 strafpunten.

In de vaardigheid werd goed gereden en bleek de tijd, ondanks de lange lijnen in het parcours toch door velen goed haalbaar. Opvallend was dat er bij de vierspannen, zowel pony’s als paarden, niemand foutloos en / of binnen de tijd bleef.

De marathondag werd goed bezocht door veel publiek en genoten zowel rijders als toeschouwers van een prachtige wedstrijd. De hindernissen waren niet te technisch en fijn te rijden voor een eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Sanne Janssen haalde ook hier de beste score van de dag met 47,78 strafpunten en ook ‘overall’ had zij met 91,78 punten, het laagste strafpuntentotaal van de wedstrijd.

