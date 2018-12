Sfeervolle menwedstrijd ‘Under the lamps’ in Rijssen

De wedstrijd wordt buiten verreden in de grote piste waar een compleet parcours is opgebouwd met kegelpoorten en marathonhindernissen. De eerste ronde rijden de deelnemers overdag. Het tweede parcours is ’s avonds in het donker onder kunstlicht. Een nieuwe dimensie en extra moeilijkheidsgraad dus, maar ook extra sfeer. Bij die winterse sferen mag een lekkere warme hap en gezellig haardvuur niet ontbreken. Voor € 12,50 per persoon kan je smullen van het stamppottenbuffet.

De competitie wordt verdeeld over een paarden- en een ponyrubriek. Inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per aanspanning. De wedstrijd kent dezelfde spelregels als een indoor marathon, maar is dus lekker in de buitenlucht.

Aanmelden via: info@menteamterharmsel.nl