Sir Lancelot bodyprotectors en backprotectors: safety first!

Body- en backprotector-specialist ‘Sir Lancelot’ draagt wezenlijk bij aan de veiligheid van ruiters en menners. Niet alleen veiligheid, maar ook draagbaarheid en comfort van de protectors zijn kernactiviteiten van Sir Lancelot, waarbij goed geluisterd is naar ervaringen uit de praktijk en waardoor het merk als vertrouwd en betrouwbaar wordt beschouwd.

De Sir Lancelot protectors zijn inmiddels in meer dan twintig landen verkrijgbaar en dit aantal breidt zich nog steeds verder uit.

Goed nieuws is dat de Sir Lancelot backprotectors, model NEXT ONE, na twee jaar onderzoek ook gebruikt worden op voorschrift van orthopedische artsen. Scoliose-patiënten die een operatie hebben ondergaan worden daarmee geholpen tijdens revalidatie.