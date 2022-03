SMW Beesd dit jaar op andere locatie

De Mariënwaerdt is een prachtige wedstrijdlocatie, in een sfeervolle omgeving waar een aantal vaste hindernissen zijn. De terreinen zijn enorm en op het hoogtepunt was er zelfs een keer een wedstrijd met 230 deelnemers. Ook het WK vierspannen, de KNHS kampioenschappen en het WK paramennen werden er al eens verreden. Na het verwerken van de teleurstelling was de vereniging het erover eens dat er wel een wedstrijd moest komen. De oplossing om het in Neerijnen te doen, lag het meeste voor de hand.

Plannen en veel energie

Het is nog geen week geleden dat Waal & Linge met deze mededeling werd geconfronteerd. In Neerijnen zal op de terreinen van Kees van Tuijl en Kees Veldhoven een wedstrijdterrein verrijzen. Er kwam van veel kanten hulp en er werden ook verschillende terreinen aangeboden. Maar met het oog op de opbouw en andere praktische zaken viel de keus op Neerijnen. “Nadat we twee jaar lang geen wedstrijd hadden door corona, willen we heel graag dat het doorgaat,” vertelt voorzitter Kees van Tuijl. “Onze vrijwilligers en de bouwcommissie hebben er heel veel zin in en er zijn volop plannen. We krijgen van alle kanten materialen aangeboden, dus we gaan ervoor.”

Hindernisbouw

De zes hindernissen moeten helemaal nieuw worden gebouwd. Er zijn al veel creatieve ideeën. Zo komt er een hindernis met een bult, een mobiele hindernis met bloembakken en er ligt al een flinke voorraad houten palen klaar om aan de slag te gaan. “We hebben wel besloten er een tweedaagse wedstrijd van te maken,” zegt Van Tuijl. “Op vrijdag dressuur en vaardigheid en de marathon op zaterdag.” Gezien de nieuwe locatie gaat Waal & Linge niet voor de gebruikelijke grote deelnemersaantallen, maar mikken ze op 80 à 90 deelnemers. De hindernissen komen centraal op één perceel, waar het traject dan buitenom wordt gelegd. De dressuurbanen leggen ze iets verder weg op het terrein van Kees Veldhoven. Zo hebben deelnemers tijdens hun dressuurproef geen last van menners die aan het verkennen zijn.

WK Paramennen

Waal & Linge wilde dit jaar ook de organisatie van het WK paramennen op zich nemen. De kosten voor de organisatie van dit WK zijn in verhouding tot het aantal deelnemers erg hoog. Er waren al subsidietoezeggingen maar het bleek al met al niet haalbaar om het te kunnen organiseren. Dit jaar is er definitief geen WK voor de paramenners.

Inschrijven

De wedstrijd in Beesd was al open voor inschrijvingen. Deze blijven gewoon staan. Deelnemers kunnen zich nog steeds inschrijven voor de wedstrijd op de nieuwe locatie via MijnKNHS.

