Spannend vaardigheidskampioenschap West

Govert de Koning had een op het eerste oog eenvoudig parcours gebouwd met lange lijnen. Maar niets was minder waar, het was technisch en daardoor een mooi en selectief parcours. Alle deelnemers reden twee parcoursen en het gezamenlijke resultaat bepaalde de uitslag voor het kampioenschap.

Weinig dubbel nullers

Het viel niet mee om over twee ronden een nulrondje af te leveren. Een aantal menners slaagde er in het ene parcours wel in, maar maakten dan weer fouten in het andere. Daardoor bleef het in veel rubrieken spannend hoe het klassement over twee parcoursen zou uitpakken.

Twee titels voor Cisca van der Putten

Ciska van der Putten was één van de menners die speelde met het parcours. In de M sulky klasse reed ze alle omlopen foutloos. Dat staaltje herhaalde ze bij de tweespan pony’s in de klasse L. Bij de ponyenkelspannen klasse M was Irene Knelange in staat om in alle ronden de ballen te laten liggen. Het kampioenschap in de enkelspan pony klasse Z was voor Vivien Kribbe die twee foutloze basisparcoursen reed en alleen in de barrage een balletje aftikte.

In de andere rubrieken was het dus een kwestie hoe de optelsom uitpakte. Zo pakte Melissa Langezaal bijvoorbeeld met twee 2e plaatsen toch de titel.

Klik hier voor alle uitslagen en het overzicht van de kampioenen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.