Spannende Districtskampioenschappen Vaardigheid in Zwartewaal

Er was een mooi deelnemersveld van tachtig starts. De menners deden hun uiterste best om het kampioenschap-waardige parcours, ontworpen door Govert de Koning, foutloos af te leggen. Dat laatste was niet voor veel deelnemers weggelegd: er viel geregeld een balletje. Het lukte vijftien menners om foutloos en binnen de tijd te blijven.

Robin Van der Weiden en Dexter Biersteker maakte het spannend: tijdens de voorronde hadden zij beiden één bal binnen de tijd. In de barrage was Robin Dexter toch net te snel af en ging er met het kampioenslint vandoor.

De organisatie en Mendistrict West kijken terug op een geslaagd kampioenschap bij Stal De Ronde in Zwartewaal.

Klik hier voor alle uitslagen