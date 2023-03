Spannende finale Noordercup in Franeker

De organisatie had niets te klagen over het deelnemersveld, want met vijftig starts was er een mooi gevuld en gevarieerd programma. Omdat de rubrieken willekeurig waren ingepland, was het tot eind toe spannend wie er met de winst voor de dagprijzen naar huis zouden gaan.

Acht deelnemers bij de jeugd

In de jeugdrubriek gingen acht deelnemers de strijd met elkaar aan. Isabella Ruardy kwam met twee pony’s aan de start en ze legde beslag op zowel de eerste als de tweede plaats.

Enkelspan pony’s

De enkelspannen op volle snelheid zorgden ervoor dat er zo nu en dan ballen gemakkelijk vielen. Ondanks dat Harmen van der Werf in zijn eerste manche ook tien strafpunten noteerde, was hij het snelst van allemaal en werd de winnaar in deze rubriek. Femmy Ruardy eindigde op een tweede plaats, vlak voor Petra Hoeksema die de derde prijs in ontvangst mocht nemen.

Tweespan pony’s

Zoals de laatste wedstrijden steeds het geval, was het ook nu weer een flinke strijd tussen de nummers één en twee bij de tweespan pony’s, die weinig voor elkaar onder doen. Uiteindelijk was het beste resultaat voor Petra Hoeksema en ging de tweede plaats naar Hindriëtta Lamein. De derde prijs was voor Atsje Bosgraaf die hier haar thuiswedstrijd reed.

Langspannen

Ook de langspannen zijn altijd aardig aan elkaar gewaagd. Drie vierspannen pony’s en drie tandem pony’s gingen de strijd met elkaar. Bij de vierspannen was het beste resultaat voor Arjen Brouwer, die hier de eerste prijs mee naar huis mocht nemen. Bij de tandems was het Jeldau de Vries die als enige beide manches foutloos bleef en de beste tijd neerzette.

Enkelspan paarden

In de grote groep enkelspan paarden slaagden slechts twee deelnemers er in om beide manches foutloos te rijden. Maar ondanks het ene afgeworpen balletje in de eerste manche, was het Johannes Strootman die de rubriek met overmacht won. De tweede prijs ging hier naar Frans Wijts, gevolgd door Henk Dijkstra.

Tweespan paarden

Nek aan nek strijd tussen Gerard Hoeksma en Harmen van der Werf. Deze menners groomen niet alleen bij elkaar, maar gaan ook graag de strijd met elkaar aan. Ondanks de afgeworpen bal in de tweede manche was het dit keer Gerard die het beste resultaat neerzette en de rubriek op zijn schreef.

Finale Noordercup

De wedstrijd in Franeker was ook de finalewedstrijd van de Noordercup, de indoormarathon-competitie van Mendistrict Noord waar negen organisaties aan deelnamen. Om kans te maken op de winst in deze competitie moesten de deelnemers minimaal vier wedstrijden, inclusief de finale hebben gereden. Hiervan telden de drie beste resultaten mee voor de competitie.

In een aantal rubrieken was de strijd al voor de finale gestreden en was de winnaar al bekend. In het geval van de rubrieken tweespan paarden, tweespan pony’s, langspan pony’s en de jeugdrubriek was de uitslag van de finalewedstrijd allesbepalend voor de einduitslag.

De winnaars zijn:

Enkelspan pony:

1. Femmy Ruardy

2. Anieke Dekker

Tweespan pony’s:

1. Petra Hoeksema

2. Nathalie Ruardy

3. Hindriëtta Lamein

Enkelspan paarden:

1. Johannes Strootman

2. Frans Zeinstra

Tweespan paarden:

1. Gerard Hoeksma

Vierspan/tandem pony’s:

1. Arjen Brouwer

Jeugdrubriek:

1. Isabella Ruardy

2. Lieke Huizinga

