Spannende strijd en mooie scores tijdens Westelijk kampioenschap

De vier juryleden waren het goed eens met elkaar over de getoonde verrichtingen. De punten lagen meestal dicht bij elkaar. Maar ook de deelnemers waren aan elkaar gewaagd, getuige de uitslagen. Soms gaf het 3e cijfer achter de komma de doorslag.

Jeugd boekt successen

Pieter Versteege reed met de hoogste score van de dag (68,834%) zijn paard Griffier naar de titel in de klasse B/L. Opnieuw vielen de successen van de jeugdmenners op. Kim de Groot werd reservekampioen in de klasse B/L met haar jonge paard Nareska. In de klasse M stuurde ze routinier Gerritje opnieuw naar het kampioenschap. Daar werd Cindy Benschop met Liberty reservekampioenkampioen, ondanks een programmafout in haar eerste proef. Ook bij de pony’s was Cindy succesvol. Met haar jonge pony Turfhorst Monreau reed ze diens tweede weedstrijd en won het districtskampioenschap in de klasse L. “Wat is het een geweldige pony! Ze heeft super braaf haar rondjes gelopen en ik ging met een goed gevoel de ring uit”, zegt ze op Facebook.

Kim de Groot met Gerritje

Zelfde eindscore

In de klasse Z/ZZ bij de pony’s was het helemaal spannend. Vivien Kribbe en Nadja Broos reden exact dezelfde opgetelde percentages, maar er zat natuurlijk wel wat verschil in de beide proeven. Nadja scoorde in beide proeven ongeveer hetzelfde, maar Vivien Had in haar tweede proef beduidend beter gereden dan in de eerste. Uiteindelijk ging het dus om de details en de onderste cijfers en werd Vivien kampioen.

Bij de ponytweespannen scoorde Lindsay Landman met haar Dartmoors veruit het hoogst. Zij werd kampioen in de klasse M met ruim 67%.

Lindsay Landman

Op naar de volgende

Over twee weken, op 18 maart zijn er weer districtkampioenschappen in Zwartewaal, dan voor de vaardigheid. Wedstrijdsecretaris Johan de Hoop verwacht dat het dan opnieuw een gezellige wedstrijd gaat worden. “We hebben dan veel deelnemers en het wordt dan een lange dag”, verklapt hij. “We willen voor dit weekend Stal de Ronde hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. En er stond een goede kok in de keuken, Marie de Ronde zelf. Het waren twee hele sportieve dagen, dus we verheugen ons op 18 maart.”

De kampioenen op een rij:

Tweespan pony klasse B: Nienke van der Burgh

Tweespan pony klasse M: Lindsay Landman

Enkelspan pony klasse B: Mirjam van der Plas

Enkelspan pony klasse L: Cindy Benschop

Enkelspan pony klasse M: Heidi te Poele

Enkelspan pony klasse Z/ZZ: Vivien Kribbe

Enkelspan paard klasse B/L: Pieter Versteege

Enkelspan paard klasse M: Kim de Groot

Enkelspan paard klasse Z/ZZ: Renate Roling

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

