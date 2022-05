Spannende strijd tijdens SWM Kronenberg

Op donderdagmiddag arriveerden de eerste deelnemers op de prachtige terreinen van Grandorse in Kronenberg. De 125 deelnemers startten in zeventien rubrieken en tegelijkertijd werd de wedstrijd gebruikt om de kandidaten voor het jeugd EK te observeren.

Het zonnige weer en de centraal gelegen horeca zorgden voor een intieme en ontspannen sfeer voor de bezoekers en de deelnemers. De organisatie had de wedstrijdterreinen, de stalling en de camping er perfect bij liggen. Vooral het strakke dressuurterrein viel bij de deelnemers in de smaak, terwijl de twee vaardigheidsparcoursen en de marathon uitdagend waren.

Pony's

Bij de enkelspan pony’s klasse L won Demi van Bree de wedstrijd. Door haar goede vaardigheid en marathon eindigde zij voor Jordy Reuvers (2e) en Lotte Zaaijer (3e). In de klasse M legde Klaas van der Sande juist door zijn goede dressuurverrichtingen de basis voor de overwinning en eindigde hij net voor Dirk Bastiaansen.

Renate Provoost eindigde in de klasse Z nipt voor Sam Couwenberg. Aanvankelijk ging Brent Janssen na winst in de eerste twee onderdelen overtuigend aan de leiding, maar in de tweede hindernis van de marathon viel hij uit de wedstrijd.

Bij de tweespan pony’s klasse L won Michelle Kuivenhoven overtuigend met een eerste plaats op alle onderdelen. Anouk de Haas (vorig jaar in Séléstat EK-jeugdkampioene) was in de klasse M de sterkste, vooral door haar winst in de dressuur en marathon.

Cas Hendriks was met zijn tweespan de beste in de klasse Z door overtuigend alle onderdelen naar zijn hand te zetten. Winnaars in de rubrieken vierspan pony’s klasse M en Z waren respectievelijk Joris Wouda en Hendrik-Jan Beekhuiszen.

Paarden

In de rubriek enkelspan paard klasse L was de overwinning voor Paskal de Graaf voor Marleen van Straaten en Kees Koops. Alhoewel Arie Dibbits in de dressuur in de klasse M wat punten liet liggen, wist hij dat in de vaardigheid en marathon goed te maken door die beide te winnen. Christiaan Provoost won in de klasse Z de dressuur en de marathon en eindigde bovenaan voor Peter Zeegers en Piet de Ronde.

Extreem spannend was het in de sterk bezette rubriek tweespan paarden klasse Z. Na winst in de dressuur en vaardigheid ging Stan van Eijk met zijn tweespan (in een nieuwe samenstelling) aan de leiding, maar dat kon hij niet vasthouden in de marathon. Ewoud Boom reed zodanig sterk dat de eindoverwinning in deze klasse naar hem ging. Voor Pierre Sommers en Carlo Vermeulen is Kronenberg eigenlijk een thuiswedstrijd. Sommers werd derde en Vermeulen zesde.

Jonas Corten en Monte Visser waren de enige deelnemers in respectievelijk de rubrieken vierspan paarden klasse L en M en in de klasse Z ging de overwinning naar Peter de Ronde voor Tor Van Den Berge en Bruno Taverniers.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor de foto’s

Carlo Vermeulen