Spanning en mooie sport in Kronenberg

Op een frisse vrijdagmiddag gingen de Z – klasse menners al van start met hun dressuurproef; de overige rubrieken van het deelnemersveld startten met de dressuur op zaterdag in het zonnetje, waarna alle rubrieken de vaardigheidsproef reden.

De vaardigheid was in twee ringen uitgezet: Ring 1 voor de Z – klassen en Ring 2 voor de overige rubrieken. Ring 1 bevatte een pittig technisch parcours met een krappe tijdslimiet, waarbij de kunde en kennis van de menners op de proef werd gesteld. Slechts twee spannen, Jacqueline de Groot (1paZ) en Melanie van de Bunt (2poZ) hielden hun lei schoon door foutloos en binnen de tijd te rijden.

In Ring 2 wisten meer combinaties de nulscore te behouden, met opvallend goede resultaten bij de tweespan pony’s klasse L.

Na de eerste dag gingen de volgende menners aan de leiding:

1poL: Chris van Rooij

1poM: Els Broekman

1poZ: Tamara Pijl

1paL: John Castelijns

1paM: Frank van der Doelen

1paZ: Leonne Van Gestel

2poL: Irma Belien Teunissen

2poM: Elise Borgstijn

2poZ: Cas Hendriks

2paM: Michiel Klep

2paZ: Gerard Leijten

4poM: Sjors Siebers

4poZ: Edith Chardon

4paM: Monte Visser

4paZ: Frank Bos

tandem pony’s L: Wilfried Lempens

impuls pony’s: Eric Steijvers

Zondag marathondag

Met aangename temperaturen in het vooruitzicht ging de eerste deelnemer om 08.30 uur van start met het wegtraject, om na drie kwartier het B-traject met zowel technische -, als snelle hindernissen aan te gaan. Er werd goed strijd geleverd, maar de start / finishlijn stond soms listig opgesteld waarbij enkele menners zich bijna vergisten in het nemen van de juiste passage.

De winnaars in het eindklassement na drie onderdelen:

1poL: Chris van Rooij

1poM: Birgit Martens

1poZ: Marissa Schuiling

1paL: John Castelijns

1paM: Frank van der Doelen

1paZ: Leonne Van Gestel

2poL: Kim Oudshoorn

2poM: Elise Borgstijn

2poZ: Cas Hendriks

2paM: Michiel Klep

2paZ: Carlo Vermeulen

4poM: Sjors Siebers

4poZ: Marijke Hammink

4paM: Paul Loman

4paZ: Bruno Traveniers

tandem pony’s L: Wilfried Lempens

impuls pony’s: Eric Steijvers