Gastvrije wedstrijd in Pleternica

De organisatie biedt de deelnemers en grooms ontbijt aan op vrijdag, zaterdag en zondag evenals het avondeten op zaterdag en zondag. Pleternica staat bekend om de gezellige en ontspannen sfeer en in de nabije omgeving zijn er tal van culinaire mogelijkheden.

Pleternica is beroemd vanwege haar wijnen en in de buurt van het wedstrijdterrein is een aantal leuke koffietentjes. Tijdens de feestavond op zaterdag is er de mogelijkheid een aantal heerlijke wijnen te proeven.

In de omgeving zijn er tal van goed restaurants te vinden met lokale culinaire specialiteiten. Liefhebbers van bier kunnen hun hart ophalen bij Kica piva op zo’n 20 km van Pleternica waar je heerlijk kunt eten en ruim 100 soorten bier kunt proeven.

Het CAI2* Pleternica heeft een aantal top-juryleden weten aan te trekken, waaronder de Spanjaard Miguel Angel Gutierrez Camarillo en het WK-jurylid Andrew Counsell uit Groot-Brittannië. Er zijn 7 marathonhindernissen en een professioneel team op het secretariaat en in de rekenkamer draagt bij aan een snel en efficiënt verloop van de wedstrijd.

Op verzoek start de vaardigheid op zondag om 10.00 uur in plaats van in de middag.

De organisatie heft redelijke inschrijf-en stallingsgelden en nodigt alle menners van harte uit te komen genieten van de gastvrijheid, sfeer en leuke sport in het prachtige Kroatië.

