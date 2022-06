Spektakel in Zuidwolde als vanouds

Vergunningen

Toch was de voorbereiding anders dan alle voorgaande jaren en dat had helemaal niets met corona te maken. “We zijn bijna drukker geweest met alles rondom de vergunningen te regelen dan met het organiseren van het evenement zelf”, vertelt Jaap Krikken. “We waren al begonnen met het berekenen van de stikstof uitstoot, toen we ineens te horen kregen dat het toch niet nodig was.”

Het is zo’n beetje het verhaal van alle organisatoren van evenementen in De Wolden, maar het stond uiteindelijk een geslaagd evenement niet in de weg in het karakteristieke buurtschap Steenbergen. “Kijk eens wat een sfeertje en wat een mooi weer”, wijst Krikken op zaterdag in het rond.

Daphne Oosterveld

Jelmer Chardon reed met 46,33 strafpunten de beste dressuurscore van het weekend. Met zijn tweede plek in de marathon en de derde plaats in de vaardigheid won hij het totaalklassement enkelspan paard klasse L.

Joris Wouda stuurde zijn vierspan naar de overwinning in alle drie de onderdelen en ook Frans Wijts wist dat voor elkaar te krijgen.

En geheel in lijn van voorgaande edities in Zuidwolde, was er ook nu weer ruimte voor andere sport: boogschieten en golf.

Bekijk hier alle resultaten

Publiek Zuidwolde