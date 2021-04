Sponsorcontract Stoeterij Black Horses en IJsbrand Chardon verlengd

“Jan is een hele fijne sponsor en een groot liefhebber van de mensport. Ondanks dat hij zich steeds meer op de springpaarden focust, zit hij nog steeds in de dressuur- en tuigpaarden. Met name de indoorwedstrijden vindt hij mooi. Tijdens London Olympia bijvoorbeeld nodigen we hem altijd uit en dan komt het met vrienden en de vrouwen kijken. Ze maken er dan echt een uitje van.”

Wedstrijdplanning

Hoe het outdoorseizoen van IJsbrand er dit jaar uit gaat zien? “Dat zal de tijd leren”, vertelt Chardon. “We hebben nu Kronenberg als openingswedstrijd op de planning staan. In eerst instantie was dat Exloo, voordat het door de uitbraak van het rhinovirus geannuleerd werd. Na Kronenberg willen we naar Maasdijk, Windsor, Beekbergen, Valkenswaard, het EK in Budapest en Aachen als laatst.”

Trainen & wedstrijdritme

Om in het wedstrijdritme te blijven, organiseerde Chardon in 2020 vijf tot zes oefenwedstrijden bij Sandor van Vliet in Maasdijk. “Ze hebben daar mooie hindernissen en een goede accommodatie. We reden er met meerdere twee- en vierspannen, nodigden internationale juryleden uit, reden alle drie de onderdelen en noteerden de tijden in de vaardigheid en marathon. Zo houden we het wedstrijdritme beter vast, weten we waar we staan en kunnen we specifiek blijven trainen.”

“Mocht er een wedstrijd van onze planning uitvallen, gaan we opnieuw een datum prikken voor een oefenwedstrijd in Maasdijk.”

