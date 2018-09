Sport en plezier tijdens Aangespannen Dag Gilze

Op zaterdag viel er geregeld een bui, maar op zondag was het ideaal weer voor mens en paard en veel menners en publiek vonden de weg naar het evenement. Door omstandigheden was het dit jaar niet Jan Brouwers die door de speakers klonk, maar Frank Vissers uit Rucphen.

Parcoursbouwer Dimitri Verstraeten had zich weer ingezet om samen met de vele vrijwilligers een schitterend en uitdagend parcours neer te zetten, waarin de deelnemers op de proef gesteld werden.

De plaatselijke favoriet dit jaar was Dirk Bastiaansen, die vorig jaar nog uitsluitend aanwezig was als vrijwilliger. Hij blijkt talent te hebben: nadat hij een week eerder op de tweede plaats eindigde in het jeugdteam tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Ponymennen in Oirschot, reed hij zijn pony Boy ook in Gilze weer naar een schitterende tweede plaats.

Volgend jaar wordt de 25e editie van Aangespannen Dag Gilze gehouden en het bestuur gaat zich inzetten om bij dit jubileum een mooi spektakel neer te zetten. Een weekend om nu al vast te leggen op de kalender op 24 en 25 augustus!

Klik hier voor de uitslagen

Dirk Bastiaansen