Sport en spanning tijdens afsluiter Bathmen Te Paard

Nationale menners

’s Middags werd er fanatiek gereden en gestreden in de categorieën enkelspan en tweespan pony’s, enkelspan en tweespan paarden. De jongste rijders deden niet onder voor de oudere, vaak ervaren rijders.

De drie snelste combinaties waren Jorn Elburg, Frans Zeinstra en Sandra Rusticus. Zij gingen door naar de finale op zaterdagavond om te strijden om de Schutte Bokaal. Deze werd uiteindelijk gewonnen door de Friese Sandra Rusticus.

Internationale menners

’s Avonds gingen de internationale rijders van start en bouwde de rubriek tweespan paarden meteen de spanning op door voluit te gaan. De tijden lagen zo dicht bij elkaar dat elke afgereden bal voor het verschil kon zorgen. De overwinning ging uiteindelijk naar Sandor van Vliet.

De vierspan paarden was een geweldige krachtstrijd waarbij Bram Chardon de snelste tijd neerzette. Zijn prachtige stuurwerk door de hindernissen, gebouwd door het team van parcoursbouwer Bennie Steenblik, was een genot om te zien.

Als onderbreking in het programma werd het publiek getrakteerd op een demonstratie van Bram Chardon, Koos de Ronde en Hans Heus, waarbij het publiek de laatste nieuwtjes van de menners te horen kreeg!

De stemming zat er goed in toen de laatste rubriek, de vierspan pony’s aan de start verschenen en ook voor veel spektakel zorgden. Prachtig om te zien wat een snelheid zij kunnen maken in het parcours en wendbaar in de marathonhindernissen. De wedstrijd werd gewonnen door Marijke Hammink.

Indoor Driving Bathmen was weer een geweldige afsluiting van “Bathmen te Paard 2022”.

Klik hier voor de uitslagen

Bram Chardon