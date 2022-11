Sport, Strijd, Spektakel en Sfeer tijdens ‘Drie-in-Een’ – wedstrijd in Heeze

Afgelopen weekend, op 19 en 20 november, vond de eerste (van de twee) EGM – Indoor Men Competitie wedstrijden plaats bij Manege Meulendijks in Heeze. Er viel veel te verdienen, want behalve deze op zichzelf staande wedstrijd, was het de tweede selectiewedstrijd voor deelname aan de Strijd der Districten en waren er dus punten te winnen. En als klap op de vuurpijl was de wedstrijd in Heeze ook nog het decor voor de Districtskampioenschappen van Mendistrict Zuid!

Parcoursbouwer Ties van Gog had een mooi, paardvriendelijk, maar zeker ook spectaculair parcours neergezet met vijftien poorten, waarin drie hindernissen die gezellig gedecoreerd waren met Sinterklaas-cadeautjes en kerstboompjes om alvast een beetje in de feest-sfeer te komen. De moeilijkheid in het parcours zat onder andere in het te krap nemen van poort 5 in een hoek en vooral de tweespan paarden hadden moeite met poort 10 op de diagonaal, waarbij zij goed moesten sturen.

In de warme kantine waar de open haard weer gezellig knapperde en ondertussen ook de Formule 1 met Max Verstappen te volgen was, bekeken de menners die al klaar waren afwisselend de verrichtingen van hun conculega’s en de Formule 1 wedstrijd. Het bleef tot en met de prijsuitreiking erg gezellig onder het genot van een hapje en drankje.

Agenda

De eerstvolgende, derde, selectiewedstrijd waarin punten te verdienen zijn voor de SDD (op 29 januari in Ermelo) is op 10 en 11 december in Boxtel. De vierde selectiewedstrijd, met kerstmis, is weer een door de EGM georganiseerde wedstrijd bij Manege Meulendijks in Heeze.

