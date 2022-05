KWPN Sportdag Gelders Paard opnieuw een succes

Een hoofdrol was weggelegd voor Sabrina Melotti, partner van Theo Timmerman, die veel Gelderse paarden bij zich had en zowel onder zadel als aangespannen meereed en in de prijzen reed. Ze reed haar palomino-merrie Melotti Texel (v. Edmundo) onder zadel naar de eerste plaats in de L2 – klasse met een score van 220 punten, maar bracht de merrie daarna ook uit voor de presentatiewagen in de M-klasse. Niemand minder dan FEI – jurylid Jaap Boom was aanwezig om de menproeven te beoordelen en gaf waardevolle adviezen mee aan de deelnemers.

Kim de Groot reed ook twee onderdelen met Nareska (v.Danser) Ze reed onder zadel een winstpunt in de klasse B en later op de dag toonde ze de veelzijdigheid van het Gelders paard aan door in de B – klasse van het mennen mee te rijden. Hierin werd eveneens een winstpunt gescoord. Vorig jaar kwam Kim tijdens de sportdag van het Gelders Paard aan de start met Gareska, inmiddels een internationaal menpaard.

Hans Arends was aanwezig met de goedgekeurde zwarte Gelderse hengst Ibsen B (Wynton x Cabochon) en maakte opnieuw veel indruk met zijn krachtige manier van bewegen en werkwilligheid. In de klasse L pakte de aanspanning 203.5 punten.

Kim de Groot

Clinics springen en vaardigheid

De onderdelen springen en vaardigheid werden in clinic-vorm gepresenteerd. Ewoud Boom loodste twee aanspanningen door een speciaal daarvoor neergezet vaardigheidsparcours. Vanaf de zijkant zagen de toeschouwers de paarden verbeteren tussen de poorten.

Wim Versteeg gaf in de binnenmanege van het Hippisch Verband Putten springles aan verschillende liefhebbers.

De organisatie had bij de prijsuitreikingen prachtige KWPN – linten, bekers en gesponsorde prijzen als bodywarmers en dekens aan de winnaars uit te reiken. Alle aanwezigen kunnen terugkijken op een prachtige dag.

Bron: KWPN

Hans Arends met de GGK dekhengst Ibsen B