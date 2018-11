Sterk deelnemersveld met spannende finales in Nieuw- en Sint Joosland

In de avond werd de zinderende finale van de overdag gereden rubrieken verreden met mooie winnaars. De pas veertienjarige Renate Provoost met haar zesjarige pony Quibus won de enkelspan ponyrubriek. Jan-Leen Boot met zijn pony’s Starlayd en Amadeus won bij de tweespan pony’s, Pieter Karelse met de geweldenaar Woppy de enkelspan paardenrubriek en Erik Evers met de KWPN tuigers Datzo en Frits de rubriek tweespan paard.

Pieter Karelse won met Woppy in de rubriek enkelspan paard (foto: Samantha Fotografie)

Veel Belgische menners weten ook deze indoormarathon te waarderen. De Belgen waren dan ook met een groot aantal deelnemers aanwezig, met name in de rubrieken vierspan pony en vierspan paard en de tandem ponyrubriek. Toch behaalden de Nederlandse menners in de vierspanrubrieken de winst. Piet Doorn greep de overwinning bij de pony’s en Edwin van der Graaf bij de paarden. Van der Graaf versloeg de altijd zeer trouwe Belgische deelnemer aan deze wedstrijd, Bruno Taverniers. Bij de tandem pony’s was het een spannende strijd tussen alleen maar Belgische menners. Yentl de Ketelaere ging met de overwinning naar huis.

Ook de jeugd kwam tijdens deze wedstrijd aan bod. Tenslotte zijn zij toch de toekomst. Zij werden voor de uitslag opgedeeld in twee groepen: tot twaalf jaar en vanaf twaalf jaar. In de jongste groep was Huub van ’t Westende de snelste en in de groep van oudere jeugdmenners won Michiel Vanhulle.

Een vijftal trekpaarden maakten het deelnemersveld compleet. In die rubriek was Marieanne Tolhoek de snelste.

Op 5 januari 2019 organiseert de SNMZ haar tweede wedstrijd van dit indoorseizoen. De organisatie wil dan deze wedstrijd zeker evenaren. Er zijn dan ook mooie geldprijzen te verdienen.

Renate Provoost won met Quibus bij de ponyenkelspannen (Foto: Samantha Fotografie)