Sterk team naar WK Vierspannen Pratoni del Vivaro

De geselecteerde TeamNL menners vormden op het laatste WK in Tryon (2018) ook met elkaar het Nederlandse team dat toen zilver won.

“We hadden in de eerste helft van dit seizoen om verschillende redenen wat kleine tegenslagen, toch is de teamsamenstelling voor mij geen punt van discussie. Dit zijn de drie sterkste rijders die over veel ervaring en goede paarden beschikken. Zelfs met hun zesde paard behoren ze tot de top drie”, legt de bondscoach zijn keuze uit. “Ik hoop dat we zowel individueel als met het team medailles kunnen halen. Ik heb er een goed gevoel bij en het zou mooi zijn als we de verwachtingen kunnen waarmaken.”

Individuele rijders

Naast de drie teamleden mogen nog eens drie TeamNL vierspanrijders individueel in actie komen in Pratoni. Ad Aarts selecteerde hiervoor Mark Weusthof (Rossum, Ov), Hans Heus (Eerbeek) en Antonie ter Harmsel (Rijssen).

Ad Aarts: “Mark Weusthof is reserve voor het team. Hij heeft op het NK in Beekbergen goed gepresteerd, terwijl hij een jonger paard moest inzetten. Zijn aanwijzing als teamreserve was voor mij dan ook een makkelijke keuze. Met deze selectie kan ik zes rijders afvaardigen die ons land goed kunnen vertegenwoordigen.”

Naast de menners en bondscoach vergezellen teamveterinair Albert van Unen en teammanager Monique van der Heijden de selectie.

Voorlopig programma WK vierspannen Pratoni:

Woensdag 21 september: 09.00 uur: veterinaire keuring

Donderdag 22 september: 10.00 uur: dressuur dag 1

Vrijdag 23 september: 10.00 uur: dressuur dag 2

Zaterdag 24 september: 10.00 uur: marathon

Zondag 25 september: 10.30 uur: vaardigheid

Regerend Europees Kampioen en kersvers Nederlands Kampioen Bram Chardon maakt deel uit van het sterke team op het WK in Pratoni del Vivaro