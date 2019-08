Sterke jeugdmenners in Oirschot

Van district Noord was door onder andere pech en blessureleed bij hun jeugdmenners alleen Reno ten Hoeve afgereisd naar Oirschot. Spontaan stonden de andere drie districten gelijk hun reservecombinatie af aan het team van Noord zodat zij ook een compleet team hadden. Marly Meulendijk (Zuid), Kim de Groot (West) en Sam Couwenberg (Zuid) vormden samen met Reno een sterk team voor Noord.

Reno ten Hoeve, hier in actie in de waterbak, kreeg toch een team voor Noord

Hoog niveau

Het niveau bij de jeugdmenners was over de hele linie hoog. Er werd goed gereden en vanuit de vier districtsbesturen was er ook voor de nodige begeleiding gezorgd. De onderlinge competitie ging er sportief aan toe en voor de jonge menners was het een uitgelezen mogelijkheid om in een kampioenschapsentourage te rijden. De organisatie had bovendien gezorgd voor leuke prijzen en zo reden de jeugdmenners een volwaardige wedstrijd.

Eline Engelen met haar tweespan in hindernis 3

Ook paarden

Lisa Kleinjan en Eline Engelen waren de enigen die met respectievelijk een enkel- en een tweespan paard aan de start kwamen. Ze hadden voor het individuele klassement dus geen concurrentie maar eindigden met mooie eindscores die net boven de 140 punten uitkwamen. En ze droegen hun steentje bij aan het resultaat van hun district.

Pechvogels en snelheidsduivelin

Bij de enkelspannen begon Renate Provoost ijzersterk door in haar winnende dressuurproef een PR van 37,67 te rijden. In de marathon had de Zeeuwse in de waterhindernis bijna een verkeerde poort, maar kon bijtijds terug. Ook in hindernis 7 had ze nog een hapering, maar desondanks werd ze keurig tweede in de terreinproef. Pech was er voor Jur Baayens die in hindernis 6 omkiepte. Gelukkig liep het allemaal goed af en kon hij op zondag toch nog de vaardigheid rijden.

De jeugdmenners reden de hindernissen 3 en 5 tot en met 8. Ze leken weinig moeite te hebben met de technische NK hindernissen. Cindy Benschop reed een superieure marathon. Ze maakte geen fouten en won dat onderdeel op zaterdag. In de vaardigheid gaf ze nogmaals haar visitekaartje af. Die won ze ook met slechts 1,27 aan tijdfouten.

Voor Renate Provoost werd de zondag een pechdag. ’s Ochtends liep ze door een ongelukje een snee in haar neus op en vervolgens kreeg ze vlak voor de vaardigheid een lekke band aan haar koets. Snel spande ze Quibus voor de wagen van collega menster Cindy Benschop en moest dus met een vreemde koets het parcours in. Het was dus niet zo gek dat ze er drie balletjes afreed. Maar die kon ze hebben want ze won toch de wedstrijd. Cindy Benschop eindigde als tweede. Daarmee hadden beide dames een fors aandeel in het teamresultaat van district West.

Cindy Benschop won de marathon en de vaardigheid en werd overall tweede

Sterke tweespannen

Ook bij de tweespannen was West succesvol. De top 3 van de eindrangschikking bestond uit menners van dat district. Michelle Kuyvenhoven won de wedstrijd door op de slotdag een foutloze vaardigheid te rijden. De enige die dat ook lukte was Marlou Postma. Dressuurwinnaar Jelle Leliveld had in de vaardigheid één van zijn pony’s iets te sterk waardoor hij niet foutloos kon blijven; hij werd overall tweede. Anouk de Haas eindigde met haar Appaloosa’s op de derde plek. Zij won op zaterdag de marathon met een fantastische rit.

Michelle Kuivenhoven won de tweespanrubriek

Structureel plan

De overwinning bij de districten was dus met een grote voorsprong voor West. Vanaf de eerste dag gingen zij aan de leiding. ‘Dit resultaat komt niet alleen door de laatste training die we kort voor deze wedstrijd hebben gedaan,’ zegt Hans Zumbrink tijdens de teamevaluatie. ‘We zijn in West al veel langer bezig om op een gestructureerde manier de jeugdmenners op te leiden. Dat werpt nu vruchten af. Ik ben heel trots op deze jeugdmenners. En laten we ook hun ouders niet vergeten.’ De voorzitter van West verzorgt met Christiaan Provoost en medebestuurslid Bram Chardon de trainingen, die meestal in Schipluiden bij de familie Chardon plaatsvinden. ‘Het zou toch mooi zijn als we met een Nederlands team naar het EK jeugdmennen zouden mogen,’ voegt Bram Chardon er aan toe.

Hans Zumbrink nam de prijzen voor 'zijn' jeugdmenners in ontvangst

Uitslag jeugdteams districten

West Oost Noord Zuid

