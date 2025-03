CAI Exloo: Sterke prestaties op tweede dressuurdag

Lonneke van den Eijnden aan kop in tweespan pony’s 2*

In de rubriek tweespan pony’s 2* was het Lonneke van den Eijnden die de show stal met Joker Magic en Valentino. Ondanks een fout in haar proef, waardeerden de juryleden haar vlotte en mooi voorgestelde span unaniem op de eerste plaats met een score van 60,55%. Ophelie Vegterlo volgde met 62,42% en eindigde als tweede met Templedruid Santi en Tyson-Fury.

Franck Grimonprez aan de leiding

De rubriek tweespan paarden 3* kent een sterk internationaal deelnemersveld en de dressuur werd verreden met nieuwe proeven, tot tevredenheid van de jury. De Fransman Franck Grimonprez maakte indruk met DSP Da Vincy en James Bond J. Zijn harmonieuze proef en sterke verruimingen leverde hem de overwinning op met een score van 42,33%. Zijn landgenoot François Dutilloy werd tweede, gevolgd door de Nederlander Erik Evers, die met Impuls en Nero een fraaie, constante proef reed.

Nederlands succes

Bij de tweespan pony’s 3* ging de overwinning naar Annika Rohrssen, die met Rosens Rabeo en Rosens Ramiro een score van 56,27% behaalde. Slechts nipt bleef zij Rowan Timmer met Matcho en Tumtum voor, die 56,78% noteerde.

Een topscore werd gisteren behaald door Marijke Hammink. Met haar indrukwekkende vierspan pony’s reed zij een proef vol hoogtepunten en constante kwaliteit, beloond met 42,02% en een overtuigende overwinning in de rubriek vierspan pony’s 3*. Dianne Legemaat – van Bemmel eindigde als tweede met 57,91%.

Overige rubrieken

In de rubriek vierspan paarden 2* ging Anne Okkema er met de winst vandoor (66,52%), terwijl Jelmer Chardon met Milo Detzky en Oleos HBC de tweespan paarden 2* op zijn naam schreef met 48,27%.

Tot slot liet IJsbrand Chardon zijn klasse zien in de rubriek vierspan paarden 3*. Zijn sterke optreden leverde hem de eerste plaats op met 47,00%, waarmee hij de Belg Sam Gees (54,88%) achter zich liet.

Marathon

Vandaag staat de spectaculaire marathon op het programma, ontworpen door de ervaren parcoursbouwer Josef Middendorf. Op zondag volgt de allesbeslissende vaardigheid, die de definitieve winnaars van CAI Exloo 2025 zal bepalen.

Klik hier voor alle resultaten en de startlijst van de marathon vandaag