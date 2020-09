Stichting Hippisch Festijn Grave biedt alternatief voor wegvallen Hengelo

De inschrijving voor 30 x 60 meter ringen zit bijna vol, maar er zijn nog ruim voldoende startplaatsen in de aanwezige SWM – dressuurring van 40 x 80 meter. Daarnaast is het mogelijk om tweemaal het vaardigheid-parcours in de 60 x 75 meter grote baan te rijden. De ringen liggen op gras.

Het Hippisch Festijn Grave biedt dus in Escharen een mooi alternatief voor menners, die in eerste instantie voor de SWM Hengelo hadden ingeschreven, om toch te kunnen oefenen voor de dressuur en vaardigheid.

Ondanks de corona-maatregelen (geen horeca op het terrein aanwezig, geen gezamenlijke prijsuitreiking, publiek helaas niet welkom), gaat Stichting Hippisch Festijn Grave er toch een mooie mensportdag van te maken!

Klik hier voor meer informatie en inschrijven via email voor de SWM – proef