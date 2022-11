Stockholm 2022: Exell verslaat Chardon en Brauchle in weergaloze drive off

foto prijsuitreiking FEI

“Ik baalde van mijn fout gisteren”, zegt Boyd na afloop. “Als je zulke goede paarden hebt is de mens de zwakke schakel. En ik had gisteren een GPS-probleem. Daarover was Emma (Olsson, de groom en navigator van Boyd, red.) nogal hard tegen me en er zijn wat woorden gevallen op de koets. De druk was groot, met snelle menners als Michael Brauchle en IJsbrand Chardon, dus ik moest goed opletten.”

Extra druk op de wereldkampioen

De druk werd inderdaad flink opgevoerd. In de eerste omloop gaf Michael Brauchle gelijk zijn visitekaartje af. Door een afgereden balletje kwam zijn eindresultaat boven de 150 seconden uit. IJsbrand Chardon klokte in een prachtige foutloze rit 144,94. In een hoog tempo ging hij vloeiend door het parcours, met voldoende controle in de lastige stukken. Eén na laatste starter Glenn Geerts kreeg onvoldoende snelheid. Na de speedbox nam hij een extra korte lijn via poort 7 naar de finish, maar hij belandde buiten de drive off op plaats 4. Boyd Exell was slechts 1 seconde sneller dan IJsbrand en daarmee beloofde het een spannende drive off te worden met Brauchle, Chardon en Exell.

Michael Brauchle voerde de druk op (foto FEI)

Foutjes maken spannende drive-off

Michael Brauchle liet zien dat hij steeds beter rijdt en hij liet alle ballen liggen. In de eerste marathonhindernis werd het even spannend en verloor hij wat tempo, maar met 147,74 was hij weer sneller dan in de eerste omloop. Vervolgens was het de beurt aan IJsbrand Chardon. Hij komt steeds dichterbij de tijden van Boyd Exell en rook de mogelijke overwinning. Maar gelijk op poort 1 tikte hij een bal in het zand. Hij zette alles op alles en finishte onder de 140 seconden, maar door de fout op de eerste poort was zijn eindresultaat 143,64. Daarmee was hij Michael Brauchle voor, maar was het afwachten hoeveel snelheid Boyd zou maken. De Australiër ging voluit, wetende dat zijn grootste concurrent een balletje had gereden. Maar in het laatste deel van het parcours reed ook Boyd een bal af. Na de speedbox draaide hij kort door poort 7 naar de finish en was hij met een eindresultaat van 139,74 winnaar van de wedstrijd. Over zijn keus voor de laatste lijn zegt hij: “Die mogelijkheid zag ik gisteren tijdens het parcours lopen. Ik zei toen tegen Emma: ‘We laten dat nog even, maar als het nodig is doen we dat in de drive-off.’ De lijn was goed en ik dacht ‘ik neem hem’ dat zijn 2 seconden voordeel.”

IJsbrand Chardon maakte op poort 1 een kostbare fout (foto FEI)

Bijzondere sfeer in de Friends Arena

Het Zweedse publiek was uitzinnig en de menners voelden zich door hun gedragen. “Het publiek zit hier tot bovenin de arena op de tweede ring. Ze gaan achter je staan en mijn paarden vlogen”, straalt de winnaar. Of het voor hem vanzelfsprekend is? “Gisteren bleek maar weer hoe gemakkelijk je als menner een fout maakt. Dus je moet met beide voeten op de grond blijven en genieten van de sport.”

Uitslag wereldbekerwedstrijd Stockholm

Boyd Exell (AUS) 139,74 IJsbrand Chardon (NED) 143,65 Michael Brauchle (GER) 147,74 Glenn Geerts (BEL) 158,49 Dries Degrieck (BEL) 164,94 Fredrik Persson (SWE) 170,60

Klik hier voor alle informatie over de wereldbeker vierspannen

Ereronde Boyd Exell (foto FEI)

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.