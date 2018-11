Stockholm 2018: Exell wint openingsrubriek

Koos de Ronde werd vanavond op het rijtuig bijgestaan door zijn oudste dochter Anna als navigator en zijn echtgenote Marie achter op de step. In de eerste omloop rolden er drie balletjes waardoor een plaats in de drive-off voor de winnaar van Maastricht niet haalbaar meer leek. Maar vervolgens liepen ook de Fransman Benjamin Aillaud en de Belg Edouard tegen fouten aan, waardoor De Ronde toch opnieuw de ring in mocht. Helaas kwam de regerend Nederlands kampioen in de tweede marathonhindernis in de problemen waardoor hij vandaag genoegen moest nemen met de derde plaats.

Chester Weber reed in de eerste omloop een prima basistijd waarin hij slechts vier seconden langzamer was dan Exell, maar er rolden drie balletjes van de kegels. In de drive-off over het verkorte parcours liet hij opnieuw drie fouten noteren waardoor de zilveren medaillewinnaar van Tryon als tweede eindigde.

Boyd Exell reed gedoseerd in het parcours van level 3 parcoursbouwer Dan Henriksson uit Zweden. Nadat zowel De Ronde als Weber in de drive-off foutjes maakten, maakte de Wereldbekerkampioen de klus af en won ondanks een afgeworpen balletje met overmacht de wedstrijd.

Benjamin Aillaud werd uitgesloten nadat hij een verkeerd parcours reed.

Uitslag 1e wedstrijd Wereldbeker vierspannen Stockholm:

Boyd Exell (AUS) 255,72 Chester Weber (USA) 279,89 Koos de Ronde (NED) 300,95 Edouard Simonet (BEL) 166,45 Axel Olin (SWE) 177,94 Benjamin Aillaud (FRA) EL

