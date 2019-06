Stralende kampioenen in Blaricum

In de rubriek enkelspan pony klasse L was het in de top vier erg spannend wie er met de winst naar huis zou gaan. Uiteindelijk pakte Wendy Boeckhout met haar pony Mr. Simon – alias Siep-, die zijn eerste samengestelde wedstrijdseizoen loopt, het kampioenslint. Zij was sterk in alledrie de onderdelen. Cindy Benschop kwam net te kort in de marathon om haar in te halen en werd reservekampioen.

Snelste marathon

Door stabiele dressuurproeven en een aantal tijdfouten in de vaardigheid bij de top van de klasse M/Z pony’s, stonden de menners op scherp. Grandioos hard werd er gereden door Cornelis van der Wal, die de snelste marathon van de dag reed. Sanne Loman vond ook het gaspedaal bij haar pony en haalde zij met een sterke marathon de eerste plaats in het wedstrijdklassement. De beste van West en dus districtskampioen was jeugdmenster Renate Provoost. ‘Ik ben erg trots op Quibus’, zegt ze achteraf. ‘Ik kon hem fijn sturen. In de marathon had hij het vandaag wel zwaar, omdat het warm was.’ Reserve kampioen in deze rubriek was Martin van Eijk.

Ronald Tomassen plaatste zicht rechtstreeks voor het KNHS kampioenschap

Enkelspan paard

Met kop en schouders steekt Ronald Tomassen met zijn jonge paard Healey er bovenuit in het eindklassement van de klasse L. Een keurige dressuurproef, een balletje in de vaardigheid en een sterke marathon leverden hem dit uitstekende resultaat op. Hij heeft een mooie ritme te pakken met dit jonge paard en kan zich op gaan maken voor het KNHS kampioenschap. Simone van Hoepen nam het reserve-kampioenslint mee.

In de klasse M reed Danielle van der Vlis een mooie dressuurproef. Na dag 1 stond ze aan de leiding. In de marathon wist zij haar plaats niet vast te houden en ging Gert Vis van Heemst er door een goede vaardigheid en een snelle marathon met de winst vandoor. Reserve kampioen werd Tessa Jannink.

Verkeerde routes

De tweespan pony’s klasse L was een ijzersterke rubriek, waar de uitslagen dicht op elkaar zaten en er een aantal klassementsmenners een verkeerde route reden tijdens hun B-traject. Dat kwam een aantal potentiële prijswinnaars duur te staan. Vooral voor klassementsleider Jelle Leliveld was het zuur dat hij de verplichte doorgangen niet in de juiste volgorde had genomen. Met een verschil van 3 seconden in de einduitslag ging de winst in deze rubriek naar Dexter Biersteker. Deze enthousiaste jonge menner, maar ook ruiter, zette dit weekend zijn eventingwedstrijd opzij om een gooi te doen naar het districtskampioenschap. Een geslaagde switch! De reservekampioen was Sanne Janssen, die net wat te kort kwam in de marathon.

In de klasse M/Z bij de tweespan pony’s was het op de laatste wedstrijddag een mooie strijd. Aart-Jan Jansen won de rubriek, Jan-Leen Boot schreef de marathon op zijn naam en Elise Borgstijn ging met het Kampioenslint naar huis. Borgstijn reed drie sterke onderdelen.

Dexter Biersteker koos dit weekend voor mennen in plaats eventing en pakte de titel

Fans

Voor de rubriek tweespan paarden was een grote schare fans op de been voor Blaricummer Bud de Gooijer. De strijd om de eerste plaats ging tussen Ad van Zandwijk en Brian Bing. Van Zandwijk won de rubriek en Bing werd districtskampioen.

Vierspan pony’s

Een mooie strijd bij de top 3 van de ponyvierspannen. Duidelijk zichtbaar was dat Jacco van ’t Westende het verschil wilde maken in de marathon. Hij gaf alles! Jacco, die sinds dit seizoen weer een nieuwe pony in zijn span heeft staan, had zijn ritme mooi te pakken. Voor de klassementsuitslag was dit helaas net niet genoeg, maar hij pakte wel het kampioenschap. De overwinning van de rubriek ging uiteindelijk naar Rex Pannekoek, die een mooie constante wedstrijd reed met in elk afzonderlijk onderdeel een 2e plaats te behalen, wat overall het beste resultaat was..

Bij de vierspan paarden won Huib Pater. Vlogger Monte Visser uit Noord Holland werd Districtskampioen.

Zeven lokale menners deden mee in de impulsrubriek, waarbij Hilda Haringsma de minste strafpunten behaalde.

Rechtstreeks naar het KNHS Kampioenschap

De volgende menners uit West plaatsten zich rechtstreeks voor het KNHS kampioenschap: Wendy Boeckhout (1poL), Renate Provoost (1poM), Ronald Tomassen (1paL), Gert Vis van Heemst (1paM), Dexter Biersteker (2poL) .

