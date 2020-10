Strengere I&R paardenhouderij per 21 april

De identificatie en registratie (I&R) van paardachtingen (paarden, pony’s, ezels en muilezels) is voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Naast het paardenpaspoort en de chip moet per 21 april van alle paardachtigen ouder dan zes maanden, in een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geregistreerd zijn welk dier waar gehouden wordt.

Per 2021 treedt een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking, bedoeld om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest. Ondernemers zijn verplicht een administratie van de aanwezige paarden bij te houden bij de RVO.

Tijdelijke verplaatsingen, zoals buitenritten, trainingen, wedstrijden en verplaatsing naar een dekstation, moeten in een ‘lokale administratie’ zoals een schrift of map bijgehouden worden, zodat er altijd verklaard kan worden waar een paard zich bevindt.

Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties, zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties (waaronder ook weides) en het aantal en soort paarden, moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor zowel bedrijfsmatige als hobbymatige paardenhouders. Elk paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte (met uitzondering van wilde paarden) in het systeem worden gezet.

Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.

Bron: LTO Nederland