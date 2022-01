Strijd der Districten 2022 gaat niet door

De huidige coronamaatregelen zijn in elk geval tot en met 14 januari 2022 van kracht en ook al zouden deze versoepeld worden, dan is de kans zeer groot dat er geen of nauwelijks publiek bij aanwezig mag zijn. Aangezien de Strijd der Districten echt een feest is voor de deelnemers én het publiek, dat de menners uit het eigen District komt aanmoedigen in de Districtskleuren, was het door laten gaan zonder voltallig publiek geen optie.

Daarnaast was het voor een aantal Districten door de geannuleerde selectiewedstrijden lastig hun Districtsteam samen te stellen.

De organisatie hoopt uiteraard dat de Strijd der Districten in 2023 wel doorgang kan vinden.

