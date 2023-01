Strijd der Districten 2023: Kleine verschillen tussen Zuid en Oost tot het eind

Bij de enkelspan pony’s was Demi van den Brink (Oost) vandaag onoverwinnelijk. Ze bleef zowel in de eerste als in de tweede manche foutloos en reed snelle tijden. Dirk Bastiaansen (Zuid) eindigde als tweede een Anouk van de Beek (Oost) eindigde door haar snelle tijd en twee gevallen ballen in elk parcours op de derde plaats.

Na de enkelspan paarden nam Zuid de leiding over van Oost. Door de winnende ronde van Peter Zeegers en de tweede plaats van Jack Lamers verdienden ze vijftien punten in de Strijd der Districten. Laurens Pouwels (Oost) stuurde zijn paard ook fijn rond, maar moest helaas een bal incasseren op poort 11. Daardoor moest hij zijn plaats afstaan aan Jack en genoegen nemen met de derde plaats.

Na de tweespan pony’s kwamen Zuid en Oost op een gedeelde eerste plaats. Aangemoedigd door de supporters van Oost, die overigens goed vertegenwoordigd waren, reed Wout Kok (Oost) een snelle en foutloze eerste ronde. In de tweede ronde was hij eveneens onverslaanbaar. Sam Couwenberg (Zuid) werd tweede en Hindriëtta Lamein (Noord) eindigde op de derde plaats. Sam was snel, maar moest in de eerste ronde één bal incasseren. Hindriëtta was super onderweg, maar aan het eind van de tweede ronde vielen er ballen van poort 12, 14 en 15.

Bij de tweespan paarden werden veel verschillende lijnen gereden. Dat pakte bij sommige combinaties beter uit dan bij anderen. Toch bleven de verschillen tussen Zuid en Oost klein. Carlo Vermeulen (Zuid) reed twee mooie foutloze rondes. Dat was goed genoeg voor de winst. Raymond Letteboer (Oost) bleef ook in beide rondes foutloos, maar deed er in de eerste ronde ruim tien seconde langer over dan Carlo. Door de derde plaats van Johan van Hooijdonk staat Zuid na de tweespan paarden weer boven Oost.

Bij de vierspan pony’s werd hard gereden. Nadat Kenny Kanora (Zuid) een goede ronde reed en daarmee bovenaan stond, was het de beurt aan Nick Weytjens (Zuid). Hij kwam boven Kenny met een totaal van 250.90 seconden. Marijke Hammink (Oost) moest door de goede resultaten van Kenny en Nick een goed resultaat neerzetten. Ondanks dat ze in de tweede ronde zeven seconden langzamer was dan Nick, eindigde ze met 0.05 seconde verschil boven de zuidelingen. Eline Geurs (West) was nóg iets sneller en won daarmee de laatste rubriek van de dag. Met een totaal verschil van minder dan één seconde, waren de verschillen in de top drie klein.

Eindstand Strijd der Districten:

Zuid: 59

Oost: 55

West: 36

Noord: 30

