Strijd der Districten spannend tot het laatste moment

Naarmate de spanning in de wedstrijd opliep werden er in de tweede omloop vaker fouten gemaakt. En zo ging na iedere groep het klassement een andere kant op.

Het parcours bood veel keuze mogelijkheden. Zowel in de lijnen naar de kegelpoorten, als de lijnen naar de hindernissen en ook in de hindernissen waren veel varianten om uit te kiezen.

Enkelspan pony

De enkelspan pony’s waren als eerste aan de beurt. Annechien Pol moest voor Noord het spits afbijten en was razendsnel met haar kleine pony Jantje. Met 1 balletje per manche boekte ze het derde resultaat. Demi van den Brink won beide ritten met haar succespony Calvin en sleepte voor Oost het maximale puntenaantal binnen. West had een goede tweede aan Harry Loman die zijn Thomas snel rondstuurde en alleen in de tweede omloop een balletje moest incasseren.

Enkelspan paarden

Bij de enkelspan paarden leek Zuid de overwinning op te gaan strijken. Arie Dibbits legde zijn eerste omloop foutloos af in de winnende tijd van 137,07. Maar in de tweede omloop verslikte hij zich in hindernis 13, die voor veel menners de scherprechter werd. In de tweede ronde werd de hindernis vaak in de verkeerde poort ingereden, waardoor óf oponthoud, óf een herstelde parcoursfout resulteerde. Op volle snelheid reed Dibbits het verkeerde gat in en eindigde uiteindelijk dankzij zijn fantastische eerste manche als vierde. Frans Zeinstra (Noord) moest na een wat mindere eerste omloop als eerste van start in de tweede manche. Maar zijn tweede parcours reed hij foutloos in 138,47, wat daarna door niemand meer werd verbeterd. In het opgetelde resultaat scoorde Gerard Schut (Oost) het beste met zijn 22-jarige draver Odante.

Tweespan paard

Zuid revancheerde zich in de rubriek tweespan paarden. Carlo Vermeulen won beide omlopen, waarbij het tweede parcours briljant foutloos werd gereden. Jonas Corten reed met zijn Welsh Cobs alles uit de kast voor Zuid. De menner van Berke’s Menteam werd uiteindelijk derde en haalde kostbare punten binnen voor Zuid. Ton Vreugdenhil deed met zijn Lipizzanerspan goede zaken voor West. Hij werd tweede en zorgde in de tweede manche nog voor spannende taferelen toen hij zijn leidseluiteinde verloor en met zijn handen hoog moest sturen om te voorkomen dat de leidsels in het wiel zouden komen.

Tweespan pony

De tweespan ponyrubriek verliep spectaculair. In de tweede manche werd aanmerkelijk sneller gereden dan in de eerste ronde. Suzanne Roman (Oost) was met Lars en Picant in de eerste omloop het snelst en foutloos. Maar die snelheid haalde ze in de tweede omloop niet meer. Ze bleef wel foutloos, maar boekte de vierde tijd en scoorde overall het tweede resultaat. Verrassende winnaar van de rubriek was Dexter Biersteker voor West. Na zijn zesde plek in de eerste omloop reed hij met zijn span Dartmoor pony’s een geweldige foutloze tweede omloop in 137,44.

Vierspan pony's: climax met verrassingen

De vierspan ponyrubriek bracht het publiek op de banken. De supporters van Zuid zagen nog steeds kansen. Zij hadden immers de Belgische snelheidsduivels Nick Weytjens en Kenny Kanora in hun team. Maar Oost had supertroef Marijke Hammink op de startlijst staan.

Hammink was het snelst in de eerste manche, maar in het laatste deel van het parcours gingen er twee ballen af. Kenny Kanora rook kansen. Hij maakte geen fouten en bleef Hammink nipt voor en won de eerste manche. De grote verrassing was echter voor West. Eline Geurs reed voor de vierde keer een wedstrijd met haar vierspan Amerikaanse minipaardjes. Met het tweespan was ze altijd al een geduchte concurrent, maar ze reed met het vierspan rond alsof ze nooit anders had gedaan. Haar tweede rondetijd van 142,98 werd door niemand verbeterd en daarmee gaf ze zowel Hammink als Kanora het nakijken,. Ze won de rubriek en scoorde optimaal voor West. Opnieuw moest Marijke Hammink in hindernis 13 een bal incasseren en eindigde als derde. Kenny Kanora moest als laatste van start, bleef koel, maakte geen fouten en bleef Hammink voor. Hij werd tweede voor team Zuid. Dat was niet genoeg om de cup te pakken. De derde plaats van Marijke Hammink leverde voldoende punten op om de winst voor team Oost veilig te stellen. Zij wonnen voor de vijfde keer de Indoor Districtscup.

