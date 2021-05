Studiogesprek met Boyd Exell tijdens Tuigpaardhengstenkeuring

Het KWPN-tuigpaard is wereldwijd populair binnen de mensport. Boyd Exell is een van de topmenners die meerdere tuigpaarden in zijn span heeft. “Ik zoek paarden met veel beweging en fijne karakters”, aldus Exell.

Livestream

Zaterdag 8 mei start de Tuigpaardhengstenkeuring om 8:05 uur. Er zijn 36 hengsten aangemeld en de gehele dag is te volgen via de livestream op KWPN.nl. Publiek is niet toegestaan.

Exell schuift om 16:14 uur aan bij het studiogesprek van Charlotte Dekker.

Bron: KWPN