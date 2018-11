Stuttgart 2018: IJsbrand Chardon neemt revanche

Chardon zette in de eerste omloop van het mooie parcours van de Duitse Level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf de snelste tijd neer én wist foutloos te blijven. Ook Dobrovitz en de winnaar van de eerste wedstrijd op vrijdag Glenn Geerts hielden de lei schoon en kwalificeerden zich voor de tweede manche over hetzelfde parcours waarin weer op nul werd begonnen. Nadat Geerts wederom een foutloze omloop neerzette en Dobrovitz weliswaar sneller was maar twee fouten liet noteren, was het de beurt aan Chardon. De winnaar van Stuttgart 2007 en 2016 zette de klok stil in een tijd van 146,95, maar liefst vier seconden sneller dan zijn tijd in de eerste ronde. Eén afgeworpen balletje bracht zijn eindoverwinning niet in gevaar en Chardon kon de eerste volle mep Wereldbekerpunten laten noteren.

“In de eerste ronde heb ik mooi safe gereden. Het was jammer dat Boyd het niet redde om in de top drie te komen, ik rijd graag tegen hem omdat hij een van de beste vierspanrijders is. Maar het niveau is momenteel zo hoog, je kunt je geen fouten permitteren. Het doel in de tweede ronde was om iets harder te rijden zodat ik in elk geval één balletje voorsprong zou hebben. Het liep echt goed, het balletje op poort zeven had ik niet verwacht.”

Chardon had in Stuttgart zijn Lusitanoruin Baturra Lix ingeruild voor de 12-jarige bonte ruin Casper die ook al de nodige Wereldbekerervaring heeft en hij houdt deze opstelling aan voor de Wereldbekerwedstrijd in Maastricht volgende week.

Topfavoriet Boyd Exell had vandaag te maken met een niet goed lopend voorspan en moest met twee afgeworpen balletjes genoegen nemen met de vijfde plaats, achter de Amerikaan Chester Weber.

Wild card rijder Georg von Stein werd zesde.

Klik hier voor de uitslagen.