Succesvolle FEI-cursus in Portugese Lezirias

Joaquín Medina García (ESP) was de cursusleider van de juryleden, Martin Röske (GER) voor de stewards en Richard Nicoll (USA) voor de parcoursbouwers. Deelnemers uit Portugal, Hongarije, Duitsland en Groot-Brittannië woonden de theoretische en praktische lezingen bij. De theoretische lessen vonden plaats in het Leziria Parque Hotel in Vila Franca de Xira, net buiten Lissabon. Het praktijkgedeelte was bij de adembenemende Stoeterij Companhia das Lezírias, waar ook het WK enkelspan paard in 2012 plaats vond. Onder andere Filipa Guerreiro Apolinario en Ana Cristina Guerreiro waren zo vriendelijk om hun twee- en vierspannen tentoon te stellen voor het praktijkonderdeel dressuur.

De deelnemers deden niet alleen kennis op tijdens de lezingen van afgelopen week, maar genoten ook van de geweldige gastvrijheid. De officials-groep kreeg een rondleiding in het wereldberoemde en unieke National Coach Museum in Lissabon, maakte een koetstocht door Lissabon, gevolgd door een gezamenlijk afscheidsdiner op vrijdag. Na het succesvol afleggen van de promotie-examens is de FEI een aantal nieuwe men-officials rijker.