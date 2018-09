Succesvol NK Traditioneel Gerij in Soest, Soestdijk & Baarn

De terreinen van Handelsstal Laseur in Soest vormden het prachtige decor voor de presentatie van de deelnemers aan de juryleden en was het start- en eindpunt van deze dag voor alle deelnemers. Van de aanwezige 39 combinaties namen er 10 deel aan het NK verdeeld over 3 rubrieken in 2 categorieën. Om 09.00 uur werd begonnen met de presentatie. Naast het NK konden de koetsiers ook deelnemen aan het Concours Traditionele aanspanningen (CTA), dat naast het NK werd georganiseerd. De punten die hier werden behaald door de 9 deelnemers tellen mee voor het nieuwe seizoen 2018-2019 dat gestart is met de Nachtrit in Zutphen op 25 augustus.

Om 11.00 uur vertrokken de aanspanningen voor het eerste deel van de route met een defilé in de Van Weedestraat in Soest. De publieksprijs van de ondernemersvereniging in Soest werd overhandigd aan de Fam. Barendrecht met hun Bakkerswagen. Ronde de middag kwamen de deelnemers aan bij Paleis Soestdijk voor de lunch en de prijsuitreiking.

Yvonne Schalkers

Uitslagen

Alle rubrieken CAT 1 Authentiek

Nederlands kampioen:

1. Yvonne Schalkers – Kitzen 226,83 ptn.

2. Cees Aartsen 220,00 ptn.

3. Annemiek Oude Avenhuis 218,50 ptn.

Irma Voorn won de Epona Trofee

Alle rubrieken CAT 2 Replica’s

Nederlands kampioen:

1. Irma Voorn van Sleeuwen 222,50 ptn.

2. Hans Duisters 214,33 ptn.

Cees Aartsen won de MenSport & Van der Wiel Traditie Trofee

Voor de aanspanning met de hoogste score uit 3 beoordelingen het afgelopen seizoen is de MenSport & Van der Wiel Traditie Trofee gegaan naar Cees Aartsen in de categorie 1 authentiek en de Epona trofee naar Irma Voorn van Sleeuwen in de Categorie 2 Replica’s.

Het naast het NK gehouden CTA leverde de volgende prijswinnaars op:

Alle rubrieken CAT 1 en 2.

1. T. Wiggerts 228,75 ptn.

2. Rik Schoenmaker 226,50 ptn.

3. Ruud Korst 212,75 ptn.

Na de prijsuitreiking vertrokken de aanspanningen richting Baarn voor het defilé aan de Brink.

Foto’s: Traditioneel Gerij