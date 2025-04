Succesvolle editie voor vernieuwde bestuur Stichting Mensport Heukelom

Vrijdag

De rubriek enkelspan paard klasse L reed vrijdag de dressuurproef gereden en de top 3 eindigde dicht op elkaar. De proef werd gewonnen door Imke van Kerkhof (56.50), gevolgd door Sarah Nollen (57.50) en Chantal van Dommelen (58.00). “De dressuur gaat elke keer een beetje beter en we hebben deze winter echt flinke stappen gezet,” vertelt Imke. De dressuur gaat elke keer een beetje beter en we hebben deze winter echt flinke stappen gezet,” vertelt Imke. “Mijn trainer Arie Dibbits hielp me vrijdagmiddag bij het losrijden. In de proef wilde ik vooral rustig en gecontroleerd rijden. In het begin van de proef was er toch wat spanning, maar daarna liep het steeds beter. Ik ben dan ook erg tevreden en kijk uit naar het vervolg van de wedstrijd. Dat beloofde een spannende strijd te worden in de vaardigheid zaterdag!

Zaterdag

Op zaterdag werd de beste prestatie van de dag werd neergezet door Martien Winters in de tweespan pony’s klasse L. Hij scoorde maarliefst 43,83 strafpunten in de dressuur en reed een foutloze vaardigheid.

Ook in andere rubrieken werden mooie prestaties geleverd. Lindy Hanegraaf schreef de rubriek enkelspan pony klasse L op haar naam met een score van 45,33 en een foutloze vaardigheid. Ze kijkt tevreden terug op haar eerste officiële wedstrijd met haar pony. “De eerste helft van de dressuurproef verliep wat gespannen, maar in het tweede deel liet ze echt zien wat ze kan. De vaardigheid was hobbelig, maar tot nu toe was dit onze beste vaardigheid ooit. We zijn supertevreden en kijken enorm uit naar de marathon van morgen! Er zijn veel opties en hier gaan we gebruik van maken om uit te proberen wat bij mij en de pony past”.

Sjoerd Lenssen won met zijn tandem overtuigend in de rubriek tandems en vierspannen pony’s klasse M/Z met een score van 56,41pt en een prachtige foutloze vaardigheid. Sjoerd blijft kritisch: “Mijn voorpony stond niet helemaal stil tijdens het halthouden, dat vond ik jammer”. Met zijn stuurmanskunst stuurde hij zijn tandem probleemloos rond door de poorten in de vaardigheid en rijdt hiermee zijn concurrenten op grote afstand.

Imke van Kerkhof wist de leiding te behouden bij de enkelspan paarden klasse L. In de M/Z-rubrieken zijn het o.a. Lotte Zaaijer, Sanne Janssen, Arie Dibbits, Rens Egberink en Jonas Corten die de leiding nemen.

Sjoerd Lenssen in de vaardigheid

Zondag

Zondag gingen alle deelnemers van start in de marathon verreden. De hindernissen waren voor het publiek goed te volgen met de nieuwe terreinindeling, waarbij vijf van de zes hindernissen op het hoofdterrein lagen. Gisteren was het wederom een stralende dag, perfect voor een sportieve strijd met mooie winnaars! In totaal kwamen er dit weekend 110 menners aan de start.

Parcoursbouwers Daan Verhofstad en Johan de Hoop ontwierpen hindernissen met veel mogelijkheden, zodat alle menners lijnen konden uitkiezen die pasten bij hun aanspanning en opleidingsniveau.

In sommige rubrieken versterkten de winnaars van de dressuur/vaardigheid hun koppositie in de marathon. Lindy Hanegraaf (1PO-L), Imke van Kerkhof (1PA-L), Arie Dibbits (1PA-M), Marleen van Straaten (1PA-Z), Martien Winters (2PO-L), Tessa Jannink (2PA-M), Rens Egberink (2PA-Z), Johan Beliën (4PO/TA-L), Sjoerd Lenssen (4PO/TA-M/Z) en Jonas Corten (4PA-M/Z) hebben het hele weekend aan de leiding gestaan in hun rubrieken en sloten de wedstrijd na de marathon winnend af.

Terugblik

Sjoerd Lenssen reageert: “Ik ben erg tevreden over mijn prestatie van gisteren. Vandaag heb ik de marathon gereden met de doorgewinterde Lex en Bob. We hebben gekozen voor lange lijnen, zodat ze fijn konden blijven lopen en vertrouwen krijgen voor de rest van het seizoen”. Er gingen nog meer prijzen mee naar Nistelrode. Chantal Brugmans, de andere helft van dit fanatieke mensportkoppel, wist de rubriek 2PO-M op haar naam te schrijven. “Dit seizoen heb ik ervoor gekozen om met tweespan te starten in plaats van vierspan, vanwege de opleiding van een jonge pony. Deze pakte gisteren heel goed aan en we reden in de vaardigheid zelfs een mooie dubbel nul. Vandaag kwamen we in de marathon uit met een andere combinatie en dat liep top!” Sjoerd en Chantal kijken uit naar de rest van het seizoen.

Nog een menner die zijn concurrenten vandaag het nakijken gaf is Joris Lauwers (1PO-M). Na een 4e plaats in de dressuur, reed hij de vaardigheid een prachtige foutloze ronde. “Voor ons is dressuur het lastigste onderdeel. Hier hebben we in de winter hard op getraind met als doel onder de 60 strafpunten blijven en dat is gelukt”. Vandaag reed hij de snelste marathon van de dag met op 4 hindernissen de snelste tijd.

Bij de 2PA-L was het vandaag stuivertje wisselen tussen Eric Eijpelaer en Kees Rommens. Het was Kees die er met de winst vandoor ging. “De marathon is ons sterkste onderdeel en het verliep fantastisch. De paarden waren erg enthousiast en hadden er zin in. Mijn groom Deveny en ik kenden het parcours op ons duimpje, waardoor we als team goede tijden neer wisten te zetten“.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd wedstrijdweekend. Dit was een fantastische editie die georganiseerd werd door het vernieuwde bestuur van de Stichting Mensport Heukelom, dele vrijwilligers sponsoren en terreineigenaren. Vorig jaar moest de wedstrijd helaas worden afgelast vanwege de vele regenval, maar dat werd dit jaar dubbel en dwars goedgemaakt.

Klik hier voor alle resultaten

*Fotoalbum volgt later vandaag*

Lindy Hanegraaf in hindernis 3