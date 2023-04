Eerste Belgische impulsmarathon in Stuivenbroek

Impuls wedstrijden zijn toegankelijk voor iedereen die in het bezit is van recreatief lidmaatschap of een wedstrijdlicentie heeft en waarvan de paarden in orde zijn met de basisvaccinaties. Dit wil zeggen dat ook ervaren wedstrijdmenners welkom zijn voor het rijden van een oefenronde en dit een ideale leerschool is voor jonge paarden.

Bij Zwevezele West-Vlaanderen werd door een groep enthousiaste vrijwilligers vijf hindernissen opgesteld met onder andere een brug en een vernieuwde water hindernis. Het A traject van 5,6 kilometer, deels verhard en deels onverhard, en voerde door het buitengebied van Zwevezele. Daarna gingen de deelnemers van start in het B traject en de marathon hindernissen.