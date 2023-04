Succesvolle eerste oefenvaardigheid in Steensel

Bij stal Smits in Steensel werd een uitdagend parcours gebouwd in de 100×40 grote buitenbaan met een geopad zandbodem, die zich ondanks de vele regel van de afgelopen periode prima hield. Er lag ook een dressuurring 80×40 op gras, die vrijblijvend te gebruiken was.

Er was een 13-tal menners op afgekomen, die ruim de tijd hadden om het parcours verschillende keren te rijden. Na die tijd was iedereen tevreden en dat smaakt naar meer!

Wil jij ook meerijden, stuur dan een mailtje naar info@stalsmits.nl met je gegevens en je spoorbreedte. Je wordt dan via een whatsapp groep op de hoogte gehouden. Het dragen van een helm is verplicht en je rijdt op eigen risico. De volgende trainingsdag staat gepland op 28 mei.