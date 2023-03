Succesvolle indoor als afsluiter van ‘Bathmen te Paard 2023’

Het parcours, ontworpen door Bennie Steenblik was dit keer gebouwd op snelheid: lange lijnen waarin twee marathonhindernissen opgenomen.

In de middag kwamen de nationale menners aan de start in de rubrieken enkelspan en tweespan pony’s, enkelspan en tweespan paarden en een tandem pony’s met Saskia Lems aan de leidsels. De drie snelsten van de dag gingen door naar de finale in het avondprogramma waarin gestreden werd om de ‘Schutte Bokaal’. Ondanks een balletje in het parcours, kwam Gerben van de Berkt met zijn tweespan pony’s als winnaar uit de bus.

Vervolgens was het de beurt aan de internationale menners van de tweespan paarden, waarbij de deelnemers qua snelheid niet voor elkaar onder deden. Toch kwam er door de afgeworpen ballen wel wat verschil in de eindtijden en ging Ewoud Boom, na twee manches, als winnaar door de finish.

Vierspannen shinen in de ereronde

Vierspanrijder Hans Heus organiseert al 25 jaar de vierspancompetitie en had ook dit jaar weer een aantal topmenners weten te ‘strikken’. Met vijf vierspannen had hij een mooi sterk deelnemersveld gecreëerd. Koos de Ronde refereerde er nog even aan dat hij als 21-jarige voor het eerst in Bathmen startte en toen won. Nu, na 25 jaar stond hij er weer en hoopte het kunstje te herhalen, wat hem uiteindelijk lukte. Ook geweldig voor de organisatie als je zulke kampioenen op je startlijst kunt zetten.

Tijdens en na de ereronde demonstreerden de vierspanmenners hun vaardigheden door met vijf vierspannen op de volte rondjes te draaien én van hand veranderen. Prachtig stuurwerk!

Als laatsten waren de vierspan pony’s aan de beurt, een categorie die garant voor spektakel. Er werd gereden op het scherpst van de snede, waardoor er wel wat pionnen en ballen door de lucht vlogen. Uiteindelijk kwam Marijke Hammink als winnares uit de bus, op de hielen gezeten door Gerco van Tuijl, die dit jaar voor het eerst in Bathmen startte maar meteen de toon zet voor de toekomst.

De organisatie kijkt terug op een prachtige dag met ontzettend mooie mensport en kijkt alweer uit naar Bathmen te Paard 2024!

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum