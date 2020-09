Survival of the fittest in Echten

Mendurance is een duursport, waar uithoudingsvermogen, samenwerking, vertrouwen en verzorging een hoofdrol spelen. Paard en menner worden zo een perfect samenwerkend team. Een goede en juiste training staan aan de basis.

Mooi Drenthe

De wedstrijd werd verreden over 28.1 km, uitgezet door een prachtig stukje Drenthe. De wedstrijddag begon voor de menners en hun grooms met een veterinaire keuring voor hun paard(en). Alles werd effectief gecontroleerd en de paarden werden getoond op de monsterbaan. Na akkoord en vastlegging op de veterinaire kaart van het paard kon de aanspanning zich klaar gaan maken voor de wedstrijdkilometers.

Oortjes erop

Elke 5 minuten startte een aanspanning. Zodra de starter een startnummer afriep gingen de oortjes van zowel menner als paard erop. Dat was één van de mooie momenten van deze wedstrijd: het enorme enthousiasme van de paarden en pony’s. Ze weten wat er komen gaat en ze vinden het geweldig.

Vanaf vertrek hadden de deelnemers de route digitaal bij zich, maar deze was ook fysiek uitgezet met simpel te volgen pijlen. De klasse 1 en een impulsrubriek werden verreden. In klasse 1 moest er ook technisch gereden worden, want er geldt een tijdsbeperking. Voor pony’s geldt een gemiddelde van 14 km per uur en voor paarden 15 km per uur. De pony’s hadden voor deze rit van 28.1 km dus een minimale tijd van 2 uur en 7 seconden. Het is het werk van de groom om te zorgen dat de menner niet eerder binnen komt. Ben je te snel, dan volgt uitsluiting. Voor de Impulsrubriek golden dezelfde regels. Deze rubriek was voor de menners die kennis willen maken met deze tak van paardensport.

Hartslag

Na vertrek van het laatste span, hadden alle vrijwilligers even tijd voor een bakje koffie en een broodje in een verrassend lekker zonnetje, want het weer zat zeker mee. De pauze duurde niet heel lang, want vanaf 11.15 uur kwamen de aanspanningen één voor één terug. Als een aanspanning door de finish kwam, werd de tijd genoteerd en volgde direct de hartslagcontrole. Een hartslag van 64 of lager betekent ‘gefinisht’. Bij een hogere hartslag kreeg de menner 15 minuten de tijd om het paard rustig uit te stappen om hem vervolgens opnieuw aan te bieden aan de dierenarts. Als de hartslag dan wel 64 of lager was, gold er alsnog een finish, met daarbij deze 15 minuten opgeteld bij de rijtijd. Mocht de hartslag nog te hoog zijn, volgt uitsluiting. Maar in deze wedstrijd klopten alle hartjes perfect.

Fraai decor bij de nakeuring

Na de finish hadden de deelnemers 30 minuten om hun paard/pony in de watten te leggen. Vervolgens was er een nakeuring bij de dierenarts. Dit gebeurde met uitzicht op de Havezate Huize Echten uit de 14e eeuw als prachtig decor. Sommige paarden waren nog zo enthousiast dat ze nog wel een ronde konden.

Het was een dag met enthousiaste paarden, pony’s, menners, grooms en de onmisbare vrijwilligers. Perfect weer, mooie omgeving en vooral een sportieve battle.

Liefhebbers gezocht

Aangezien deze sport nog verder ontdekt moet worden door menners zoekt Mendurance Nederland naar liefhebbers. Wie zijn de toekomstige sportievelingen die deze uitdaging met hun paard(en) of pony(‘s) aandurven?

Wie durft de ‘survival of the fittest’ aan? Welke menner vormt een topteam met zijn/haar span? Voor info ga naar de website

Met dank aan Kiem Streefkerk en Peter van Heusden

Uitslagen

Klasse 1 paarden

Piet Vermaat, Cheetah Volo Joop Kaizer, Welmoed Fan ’t Frijhiem Kees Oskam, Anthal

Klasse 1 pony’s

Markus Schoenaker, Carlos van de Plak Cisca v.d.Putten, Deedy & Ebony Eddy de Meijer, Vosney Whitwell & Hikarate

Impuls paarden

Dieuwke Bootsma, Cinova & Cifanova

Impuls pony’s

Mirjam Jenkins, Silvester

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.