Zwitserse chef d’equipe Micaël Klopfenstein neemt afscheid

Micaël Klopfenstein

Micaël begon in 2006 als groom voor Werner Ulrich en tegelijkertijd als chef d’equipe tijdens het CAIO Breda. In de afgelopen jaren beleefde hij een groot aantal kampioenschappen met als hoogtepunt zijn derde Wereldruiterspelen in Tryon waar het 100% Zwitserse team Voutaz succesvol deelnam.

Micaël werd enkele jaren geleden officieel FEI veterinair en zal in de toekomst bij de mensport betrokken blijven als FEI dierenarts op internationale menwedstrijden.

