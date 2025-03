SWM Eefde geannuleerd

Eind januari werd nog bekend gemaakt dat de inschrijving voor SWM Eefde geopend was. SWM Eefde vindt in hetzelfde weekend plaats als SWM Heukelom en is voor vele menners de aftrap van het outdoorseizoen.

“We vinden het heel jammer dit besluit te moeten nemen. De gewijzigde terreinomstandigheden hebben ons helaas genoodzaakt tot het besluit te komen dat de wedstrijd dit jaar niet plaats kan vinden”, laat de organisatie aan MenSport & Showpaard weten.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.