SWM en DK Zuid bij Horse Driving Kronenberg: “Daar was het te doen!”

De weersvoorspellingen waren super en met 20 graden nodigde de organisatie het publiek uit om met gratis entree naar de wedstrijd te komen: “Kom naar Kronenberg: dáár is het te doen!”

De organisatie, vrijwilligers en deelnemers maakten er een mooi lang weekend van. De terreinen en hindernissen lagen er perfect bij. Op zaterdag werden de dressuur en vaardigheid verreden. De beste dressuurscore van de dag werd gereden door Els Broekman in de rubriek enkelspan pony klasse M / Z, met 44,05 strafpunten. In de vaardigheid bleek dat het houden van de ‘dubbel nul’ goed mogelijk was, hoewel er ook hier en daar uitschieters waren met ballen en / of tijdsoverschrijding.

De marathon was wederom een spektakel, waar het genieten was van de sportieve strijd tussen de deelnemers. Ewoud Boom was in de rubriek tweespan paarden klasse M/Z de enige die (in de rubrieken met concurrentie) de winst naar zich toe trok in álle hindernissen. Hoewel de nummer twee, Edwin Spek, ook sterk reed, zat er een flink gat tussen de twee titanen.

Pony's

In het eindklassement gaf Ilse Steijvers in de rubriek enkelspan pony klasse L de leiding niet meer weg en werd districtskampioen. Demi van Bree ging Els Broekman na de marathon voorbij; won de rubriek klasse M / Z en werd districtskampioen.

In de rubriek tweespan klasse L verspeelde Jack van de Pas zijn kansen door een eliminatie in de marathon en zo werd Maaike Stoop districtskampioen. Anneke Cremers gaf de winst na het grote gat dat zij geslagen had in het onderdeel dressuur, niet meer uit handen. In haar klasse tweespan pony’s M / Z kon ze zich twee keer een vijfde plaats in de vaardigheid en marathon permitteren om toch districtskampioen te worden.

Dat gold bij de vierspannen klasse M / Z ook min of meer voor René Limpens. Hij won de wedstrijd, maar omdat hij van buiten het district komt, werd Manou Brans met haar derde plaats districtskampioen. In de vierspan-klasse L was er slechts één deelnemer, maar de prestatie is er daardoor niet minder om: Johan Beliën reed een sterke wedstrijd en mag zich terecht districtskampioen noemen.

Paarden

Hoewel John Smeets in de rubriek enkelspan paard klasse L geen onderdeel won, bleek hij overall wél het best gepresteerd te hebben en werd districtskampioen voor Kees Vorstenbosch. Kees had teveel punten gemorst in de vaardigheid, zakte flink terug in het tussenklassement maar revancheerde zich in de marathon en verdiende het zilver. In de klasse M was het Koen van Aarle die de winst en het districtskampioenschap naar zich toe trok. De klasse Z bleef dit jaar bij de enkelspan paarden leeg.

Bij de tweespannen klasse L was het Frans Wijts, niet uit district Zuid, die de wedstrijd won. Tessa Jannink mag zich met zilver districtskampioen noemen. In de klasse M / Z was het zoals gezegd Ewout Boom die zich de winnaar mag worden. Internationaal enkelspanrijder Frank van der Doelen, die dit jaar een uitstap maakt naar het tweespan rijden, werd met zijn derde plaats districtskampioen.

Bij de vierspannen behaalden Hans Goedhart (klasse L) en Edwin van der Graaf (klasse M / Z) het goud.

In de overige rubrieken reed alleen Maud Smedts (Jonge Paarden) de wedstrijd uit.

